Çiğli\'de Geleceğin Futbolcuları Bilimsel ve Çok Yönlü Yetişiyor

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi'nin futbol okulu, performans odaklı eğitim modeliyle çocukları sağlıklı, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlıyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Futbol Spor Okulumuzda çocuklarımızın ve gençlerimizin çok yönlü gelişimini destekleyen bir model uyguluyoruz. Onların yalnızca iyi birer sporcu değil, bilinçli, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi bizim en büyük hedefimiz" dedi.

Çiğli Belediyesi Futbol Spor Okulu, yalnızca sahada değil, hayatın her alanında donanımlı bireyler yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kursiyerlere verilen eğitimler, klasik futbol antrenmanlarının ötesine geçerek çok yönlü bir gelişim modeli sunuyor.

Fiziksel antrenmanların yanı sıra genç sporculara, futbol terminolojisi odaklı İngilizce eğitimi, doğru beslenme alışkanlıklarını kazandıran beslenme eğitimi, mental dayanıklılığı artıran spor psikolojisi eğitimi ve sakatlıkların önlenmesine yönelik koruyucu sağlık eğitimleri veriliyor. Böylece kursiyerler hem sahada hem de günlük yaşamlarında bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişiyor.

Performans odaklı spor eğitimleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen fiziksel yetenek ölçümleri sayesinde gençlerin vücut yapıları detaylı şekilde analiz ediliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda her sporcuya özel antrenman programları hazırlanarak, performanslarının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Hafta içi ve hafta sonu devam eden kursların, Çiğli'nin tüm mahallelerine yayılması için planlamalar sürerken, spora erişimin kolaylaştırılması ve daha fazla gencin bu imkanlardan yararlanması amaçlanıyor.

"Sporla büyüyen nesil, güçlü toplumun temeli"

Sporun sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olduğuna inandıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şunları kaydetti:

"Futbol Spor Okulumuzda çocuklarımızın ve gençlerimizin çok yönlü gelişimini destekleyen bir model uyguluyoruz. Onların yalnızca iyi birer sporcu değil, bilinçli, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi bizim en büyük hedefimiz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız iş birliği sayesinde bilimsel veriler ışığında, her bir evladımıza özel gelişim planları oluşturuyoruz. Bu yaklaşım, çocuklarımızın potansiyellerini en doğru şekilde ortaya çıkarmamıza olanak sağlıyor. Önümüzdeki süreçte spor okullarımızı Çiğli'nin tüm mahallelerine yayarak daha fazla çocuğumuza ulaşacağız. Çünkü inanıyoruz ki; sporla büyüyen bir nesil, geleceğin daha güçlü ve sağlıklı toplumunu inşa edecektir."