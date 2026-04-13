Çiğli'de Geleceğin Futbolcuları Bilimsel ve Çok Yönlü Yetişiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çiğli'de Geleceğin Futbolcuları Bilimsel ve Çok Yönlü Yetişiyor

Çiğli\'de Geleceğin Futbolcuları Bilimsel ve Çok Yönlü Yetişiyor
13.04.2026 09:58  Güncelleme: 11:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çiğli Belediyesi, futbol okulunda çocuklara performans odaklı eğitim vererek, sağlıklı ve özgüvenli bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Başkan Onur Emrah Yıldız, sporun sadece fiziksel bir aktivite değil, bir yaşam kültürü olduğunu vurguladı.

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi'nin futbol okulu, performans odaklı eğitim modeliyle çocukları sağlıklı, özgüvenli ve donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlıyor. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Futbol Spor Okulumuzda çocuklarımızın ve gençlerimizin çok yönlü gelişimini destekleyen bir model uyguluyoruz. Onların yalnızca iyi birer sporcu değil, bilinçli, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi bizim en büyük hedefimiz" dedi.

Çiğli Belediyesi Futbol Spor Okulu, yalnızca sahada değil, hayatın her alanında donanımlı bireyler yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Kursiyerlere verilen eğitimler, klasik futbol antrenmanlarının ötesine geçerek çok yönlü bir gelişim modeli sunuyor.

Fiziksel antrenmanların yanı sıra genç sporculara, futbol terminolojisi odaklı İngilizce eğitimi, doğru beslenme alışkanlıklarını kazandıran beslenme eğitimi, mental dayanıklılığı artıran spor psikolojisi eğitimi ve sakatlıkların önlenmesine yönelik koruyucu sağlık eğitimleri veriliyor. Böylece kursiyerler hem sahada hem de günlük yaşamlarında bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişiyor.

Performans odaklı spor eğitimleri

İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen fiziksel yetenek ölçümleri sayesinde gençlerin vücut yapıları detaylı şekilde analiz ediliyor. Elde edilen veriler doğrultusunda her sporcuya özel antrenman programları hazırlanarak, performanslarının en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor. Hafta içi ve hafta sonu devam eden kursların, Çiğli'nin tüm mahallelerine yayılması için planlamalar sürerken, spora erişimin kolaylaştırılması ve daha fazla gencin bu imkanlardan yararlanması amaçlanıyor.

"Sporla büyüyen nesil, güçlü toplumun temeli"

Sporun sadece fiziksel bir aktivite değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olduğuna inandıklarını ifade eden Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, şunları kaydetti:

"Futbol Spor Okulumuzda çocuklarımızın ve gençlerimizin çok yönlü gelişimini destekleyen bir model uyguluyoruz. Onların yalnızca iyi birer sporcu değil, bilinçli, sağlıklı ve özgüvenli bireyler olarak yetişmesi bizim en büyük hedefimiz. İzmir Büyükşehir Belediyemiz ile yaptığımız iş birliği sayesinde bilimsel veriler ışığında, her bir evladımıza özel gelişim planları oluşturuyoruz. Bu yaklaşım, çocuklarımızın potansiyellerini en doğru şekilde ortaya çıkarmamıza olanak sağlıyor. Önümüzdeki süreçte spor okullarımızı Çiğli'nin tüm mahallelerine yayarak daha fazla çocuğumuza ulaşacağız. Çünkü inanıyoruz ki; sporla büyüyen bir nesil, geleceğin daha güçlü ve sağlıklı toplumunu inşa edecektir."

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Çiğli'de Geleceğin Futbolcuları Bilimsel ve Çok Yönlü Yetişiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gümrükte dev operasyon 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı Gümrükte dev operasyon! 280 milyon liralık 233 kaçak araç yakalandı
Trump’tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin Trump'tan Brezilyalı dövüşçüye: Çok yakışıklı bir adamsın, model olabilirsin
İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Aydın’da evde patlama sonrası yangın çıktı engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı Aydın'da evde patlama sonrası yangın çıktı; engelli Arda Umut öldü, annesi yaralandı
Milyonlar kullanıyordu Bu telefonların fişi resmen çekiliyor Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
İsrail’den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir İsrail'den endişe yaratan açıklama: Saldırılar yeniden başlayabilir

11:03
Öcalan’dan Bahçeli’ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
Öcalan'dan Bahçeli'ye övgü: Kürsüden ip attığı dönemi hatırlatıp...
10:56
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
Arda Turan hayatının maçına çıkıyor
10:19
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
Tek yumruk darbesiyle hayatı karardı, verilen cezaya aileden sert tepki
10:19
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
Trump beklediği İran desteğini buldu: Diğer ülkeler de katılacak
09:43
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir
09:11
Macaristan’da seçimi kazanan Magyar’ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Macaristan'da seçimi kazanan Magyar'ın İsrail’de çekildiği fotoğraflar tartışma yarattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2026 11:40:06. #7.13#
SON DAKİKA: Çiğli'de Geleceğin Futbolcuları Bilimsel ve Çok Yönlü Yetişiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.