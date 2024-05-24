Çiğli Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Çiğli Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Çiğli Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor

Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde kosa ve detaylı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Misina ekibi, günde 3 bin metrekare alanda kosa çalışması gerçekleştirirken, traktör ile ot biçme ve toplama işlemiyle de 12 bin metrekare alan temizleniyor. Ayrıca, ağaçların budama işlemleri de yapılarak günlük ortalama 20 ağaç budanıyor.

24.05.2024 10:54  Güncelleme: 10:56
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(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde kosa ve detaylı temizlik çalışmalarına devam ediyor.

12 kişiden oluşan misina ekibi, üç grup halinde, günde 3 bin metrekare alanda kosa çalışması gerçekleştiriyor. Bunun yanında büyük arazilerde traktör ile ot biçme ve toplama işlemi yapılarak günde ortalama 12 bin metrekare alan temizleniyor.

Ağaçlar budanıyor

Ekipler, kosa ve ot biçme çalışmalarının yanı sıra park, yol kenarları ve orta refüjlerdeki uzayan ve bakım zamanı gelen ağaçların budama işlemlerini gerçekleştiriyor. Gediz Elektrik ile ortak sürdürülen çalışmalarda günde ortalama 20 ağacın budaması yapılıyor.

Başkan Yıldız: "Önceliğimiz temiz bir kent yaratmak"

Temizlik çalışmalarına 26 mahallenin tamamında devam edeceklerini belirten Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Göreve gelir gelmez yaptığımız ilk incelemeler sonucunda ilçemizde önemli ve acil bir temizlik ihtiyacı olduğunu belirledik. Vakit kaybetmeden tüm ekiplerimizle sahaya çıktık. Alt ve üst geçitlerin temizliği, ilaçlama, kosa ve budama çalışmalarımız devam ediyor. İZSU Genel Müdürlüğümüz ile de iletişime geçerek Ata Sanayi ve Ataşehir Mahallesi'nde dere temizliği çalışmalarımızı başlattık. Çiğli Belediyesi olarak önceliğimiz, vatandaşlarımızın her yeni güne temiz bir Çiğli'de uyanması. Çalışmalarımızı 26 mahallemizin tamamında aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Çiğli Belediyesi Temizlik Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika

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