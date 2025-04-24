Çiğli Belediyesi Yaz Aylarına Hazırlık İçin Temizlik Çalışmalarını Yoğunlaştırdı

(İZMİR) - Çiğli Belediyesi, havanın ısınmasıyla birlikte ilçe genelinde kosa çalışmalarını yoğunlaştırdı. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Amacımız, hem estetik açıdan güzel bir görünüm oluşturmak hem de halkımıza daha temiz ve yaşanabilir bir çevre sunmak" dedi.

Çiğli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen kosa çalışmaları sayesinde hem kent estetiği korunuyor hem de yaz aylarında artış gösteren haşere oluşumunun önüne geçiliyor. Araç ve ekipman sayısının artırılmasıyla birlikte, çalışma saatleri de uzatılarak vatandaşlara daha hızlı ve etkili hizmet sunulması hedefleniyor.

İlçenin her köşesini yaza hazırladıklarını belirten Yıldız, çalışmalara ilişkin şunları söyledi:

"Çevre düzenlemeleri ve temizlik çalışmalarıyla ilçemizin her köşesini yaza hazırlıyoruz. Amacımız, hem estetik açıdan güzel bir görünüm oluşturmak hem de halkımıza daha temiz ve yaşanabilir bir çevre sunmak. Ekiplerimiz sahada aralıksız çalışmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla birlikte kosa ve temizlik çalışmalarımıza hız verdik. Parklar, bahçeler ve yol kenarlarında yapılan düzenli bakım çalışmalarıyla kent estetiği korunurken haşere oluşumunun da önüne geçmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımızın yaz aylarında açık alanlarda daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirebilmesi bizim için çok önemli. Bu anlayışla hareket ediyor, Çiğli'yi hep birlikte daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için özveriyle çalışıyoruz."