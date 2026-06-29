Cihan Salih: Suriye'yi Türkçe Tanıtıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Cihan Salih: Suriye'yi Türkçe Tanıtıyor

29.06.2026 14:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'ye dönen 11 yaşındaki Cihan, Türkçe videolarla ülkesini tanıtıyor ve zorluklarını paylaşıyor.

Suriye'de Esed rejiminin devrilmesinin ardından ailesiyle ülkesine dönen 11 yaşındaki Cihan Salih, çektiği Türkçe videolarla Suriye'nin tanıtımına katkıda bulunuyor.

Yaklaşık 1,5 yıl önce ailesiyle birlikte Şam'a yerleşen Salih, babasının anlattığı Suriye'yi, tek konuşabildiği dil olan Türkçe ile sosyal medyada anlatıyor.

Arapça dersleri almaya başlayan Salih, yaşadığı topraklarda tarihi yerleri, kültürü ve zenginlikleri videolarla tanıtıyor.

Türkiye'de yaşadığı dönemde okulunu ve arkadaşlarını özlediğini belirtiyor. Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki yaşamını özlediğini kaydederek, "Şu anda 11 yaşındayım. Bir buçuk yıl önce Suriye'ye geldim ve şu anda Şam'da yaşıyorum. Ben İstanbul'da doğdum. Orada okudum ve büyüdüm. Hatta aynı okula dört sene gittim. Arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi özlüyorum." dedi.

Suriye'de en büyük zorluğu dil konusunda yaşadığını dile getiren Salih, "Şimdi ben Suriye'de zorluk çekiyorum. Hatta Arapçayı çok iyi bilmediğim için zorluk çekiyorum. Ama Türkiye'de doğup büyüdüğüm için Türkçe biliyorum ve orada daha rahat yaşayabiliyordum." ifadelerini kullandı.

Video çekmeye nasıl başladığını anlatan Salih, "Her şey bir anda oldu. Babam Babtuma mahallesine gidelim dedi, ben de kabul ettim. Orada video çekmeye başladım ve hala çekmeye devam ediyorum." diye konuştu.

Şam'ın düşündüğünden çok farklı bir his verdiğini belirten Salih, "Türkiye'deyken Suriye'nin bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. 'Savaştan çıkmış bir ülke nasıl olabilir?' diye düşünüyordum. Ama geldiğimde her şey değişti. Açıkçası Şam'ı çok beğendim. Şimdi Türkiye'ye ve herkese Şam'ı, yani Suriye'yi anlatıyorum." dedi.

Geleceğe ilişkin hedeflerini de paylaşan Salih, "Tabi rehber olmak istiyorum. Zaten yaptığım iş de buna benziyor. Açıkçası pilot da olmak istiyorum. Ben kendimi ileride pilot ve rehber olarak görmek istiyorum. Ayrıca Suriye'nin güçlü bir devlet olmasını istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Suriye, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cihan Salih: Suriye'yi Türkçe Tanıtıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaşadığı ’çöp ev’de mahsur kaldı Yaşadığı 'çöp ev'de mahsur kaldı
Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı Cesedin başında gelin-kayınvalide kavgası kameraya yansıdı
Özkan Yalım’dan ek ifade: Özgür Özel’in evinin bahçe duvarına bıraktım Özkan Yalım'dan ek ifade: Özgür Özel'in evinin bahçe duvarına bıraktım
Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi Annesiyle kumanda kavgasına girdi, odasını ateşe verdi
Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız Bakan Memişoğlu: Sigaranın işletmelerde görünür olmamasını sağlayacağız
Iğdır’da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti Iğdır'da büyükbaş hayvanın darbesiyle ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

14:37
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha’da gerçekleşecek
Trump: İran görüşme talep etti, toplantı yarın Doha'da gerçekleşecek
14:20
AK Parti’den İsrail’in skandal 1915 kararına ilk tepki
AK Parti'den İsrail'in skandal 1915 kararına ilk tepki
14:12
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
Komedyen Deniz Göktaş hakkında soruşturma başlatıldı
13:32
Kulisler yangın yeri Özgür Özel’in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
Kulisler yangın yeri! Özgür Özel'in kuracağı partinin adı ve kuruluş tarihi belli oldu
13:18
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
Erdoğan: Avrupa güvenliği tarihi bir dönemeçten geçiyor, NATO daha caydırıcı olmalı
12:52
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti Mesajlar inanılmaz
Patronu içkisine ilaç attı, eşi ilişkiyi kaydetti! Mesajlar inanılmaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 14:54:32. #7.13#
SON DAKİKA: Cihan Salih: Suriye'yi Türkçe Tanıtıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.