Cimnastik Salonu Yıldırım Nedeniyle Yandı

Kastamonu'da cimnastik salonu olarak kullanılan çadır yıldırım isabet etmesiyle yandı.
Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait çadırdan kurulu cimnastik salonuna yıldırım düştü.
Salonda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Kastamonu Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangın nedeniyle salon kullanılmaz hale geldi.
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