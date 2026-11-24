Çin, Dünya yörüngesinde kurduğu Tiengong (Gök Sarayı) Uzay İstasyonu'na düzenleyeceği yeni sefere katılacak astronotları tanıttı.

Xinhua'nın haberine göre, Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı (CMSA) Sözcüsü Cang Cingbo, düzenlediği basın toplantısında, "Şıncou-24" uzay mekiğiyle yörüngeye gönderilecek 3 kişilik ekibi açıkladı.

Cang, uzay istasyonuna yapılacak 12. insanlı seferde, Çinli astronotlar Tang Hongbo ve Vu Yi ile Pakistanlı Muhammed Zişan Ali'nin yer alacağını bildirdi.

Uzay istasyonunda görev yapacak astronot ekibini taşıyacak "Şıncou-24" mekiği, yarın yerel saatle 08.18'de ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatılacak.

Uzay mekiğinin pilotluğunu üstlenecek olan 51 yaşındaki Tang Hongbo, 2021'deki "Şıncou-12" ve 2023'teki "Şıncou-17" görevlerinde Tiengong uzay istasyonunda görev yapan astronot ekibi içinde yer almıştı.

Uçuş mühendisi olarak görev yapacak olan 39 yaşındaki Vu Yi, ilk kez insanlı uzay görevine katılıyor.

Çin'in insanlı uzay programında yer alan ilk yabancı astronot

Yükleme uzmanı olarak sefere katılacak olan 40 yaşındaki Ali, Çin'in insanlı uzay programında yer alan ilk yabancı astronot ve Dünya yörüngesine çıkan ilk Pakistan vatandaşı olacak.

CMSA ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) arasında Şubat 2025'te imzalanan anlaşmayla, bir grup Pakistanlı astronotun seçilerek uzay görevi için Çin'de eğitilmesine karar verilmişti.

CMSA, nisanda yaptığı açıklamada, Pakistanlı adaylar Muhammed Zişan Ali ve Hürrem Davud'un astronot eğitiminde farklı aşamalardaki seçmelerde başarılı olduğunu ve Çin'de uzay uçuşu eğitimi almaya hak kazandığını, sonraki aşamada uzay uçuşu eğitimi görecek adaylardan birinin Çin'in uzay istasyonuna düzenleyeceği insanlı sefere katılacağını bildirmişti.

Çinli taykonotlarla uzay istasyonuna uçacak olan Ali, buradaki görev değişiminin ardından, halen istasyonda görev yapan Şıncou-23 ekibiyle Dünya'ya dönecek.

Çinli astronot uzayda 1 yıl kalacak

Öte yandan, 6 aydır uzay istasyonunda görev yapan Şıncou-23 ekibinden astronot Cu Yangcu, yeni ekiple birlikte görevini sürdürecek ve uzay istasyonunda 1 yılı tamamlayacak.

Cu, uzun süreli uzay seferlerinin insan bedenine etkilerini inceleyen araştırmanın deneği olacak.

Uzayda uzun süreli kalmak, düşük yer çekimi ve radyasyon nedeniyle insan bedeninde kemik yoğunluğunun azalması, kas kaybı, uyku bozukluğu, fiziksel ve psikolojik yorgunluk gibi etkilere yol açabiliyor.

Mir Uzay İstasyonu'nda 1994-1995 yıllarında 437 gün (yaklaşık 14 ay) kalan Rus astronot Valeri Polyakov, halen uzayda en uzun kalış rekorunu elinde bulunduruyor.

Çin'in uzay istasyonu "Tiengong"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle Dünya yörüngesinde kendi uzay istasyonunu kurdu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.