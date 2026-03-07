Çin, 15. Beş Yıllık Planını Açıkladı

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin, beş yıllık plan taslağında daha yüksek hızlı trenler, yerli uçak motorları ve geniş gövdeli yolcu uçakları, yapay zeka çipleri, kontrol edilebilir nükleer füzyon, yeniden kullanılabilir ağır yük roketleri ve Ay keşif misyonlarını içeren iddialı bir büyük proje listesi açıkladı.

Perşembe günü Çin'in en üst yasama organı Ulusal Halk Kongresi'ne incelenmek üzere sunulan 15. Beş Yıllık Plan (2026-2030) taslağında, "yeni kaliteli üretici güçlerin" gelişimine öncülük etmek amacıyla endüstriyel altyapının iyileştirilmesi, yükselen endüstrilerin desteklenmesi, öncü teknolojilerde atılım yapılması ve inovasyon kapasitesinin artırılması alanlarını kapsayan toplam 28 büyük proje önerildi.

Çin, saatte 450 kilometre azami test hızına sahip dünyanın en hızlı treni CR450'yi denemelerin ardından hizmete sokmayı planlarken, yerli işletim sistemleri ve endüstriyel yazılımlar, üst düzey dijital makine araçları, büyük yolcu gemileri ve sıvılaştırılmış doğalgaz taşıyıcıları geliştirmeyi hedefliyor.

Ülke ayrıca C929 uçağı ve CJ-1000A motorunda atılımları hızlandırmayı amaçlıyor. Çin'in bağımsız olarak geliştirdiği ilk uzun menzilli geniş gövdeli jet yolcu uçağı olan C929'a güç verecek CJ-1000A, ticari yolcu uçakları için tasarlanmış yüksek baypas oranlı bir turbofan motoru. Ayrıca C919'un üretim kapasitesinin artırılması, yüksek rakım varyantlarının geliştirilmesi ve yeni enerjili uçakların piyasaya sürülmesi hedefleniyor.

Büyümede yeni bir çığır açmayı hedefleyen Çin, önümüzdeki beş yıl içinde gelişmiş yarı iletken üretimini artırmayı, yüksek yoğunluklu bataryalar ile insansı robotları günlük hayata entegre etmeyi, proaktif uzay savunma yeteneklerini güçlendirmeyi, uzun menzilli dikey kalkış ve iniş yapabilen (VTOL) hava araçları geliştirmeyi, yeni gen terapileri geliştirmeyi ve beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) ürünleri ile akıllı cerrahi robotları kullanıma sunmayı planlıyor.

Bu yıl ilk kez hükümet çalışma raporuna dahil edilen beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisi, gelecek odaklı enerji teknolojileri, kuantum teknolojisi, bedensel yapay zeka (embodied AI) ve 6G ile birlikte Çin'in geleceğe yönelik stratejik endüstrileri arasında yer aldı.

Öncü inovasyonlar alanında hazırlanan taslak, yüksek performanslı yapay zeka çipleri ve genel kullanım amaçlı kuantum bilgisayarlar geliştirmeyi, kontrol edilebilir nükleer füzyonu mühendislik aşamasına taşımayı ve insan beyninden ilham alan yapay genel zeka sistemleri inşa etmeyi hedefliyor.

Derin deniz madenciliği ile petrol ve gaz arama faaliyetleri için yeni programlar da belirleyen Çin, bir derin deniz "uzay istasyonu" kurmaya hazırlanıyor. Uzay çalışmalarında ise yeni gezegen keşif araçları, Dünya'ya yakın asteroit savunma sistemleri ve Güneş Sistemi sınırlarının keşfi gibi projelerin yanı sıra uluslararası Ay araştırma istasyonunun inşasını ilerletmeyi ve yeniden kullanılabilir ağır yük roketleri geliştirmeyi planlıyor.

Söz konusu beş yıllık plan ayrıca Çin'in temel inovasyon gücünü artırmak amacıyla ulusal laboratuvarlar ve çok sayıda büyük bilim-teknoloji tesisi kurmayı ve dünya standartlarında üç yeni inovasyon merkezi oluşturmayı öngörüyor.