Çin, 2024 için siber uzayı düzenlemek amacıyla 10 görev belirledi

BEİJİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin Merkezi Siber İşler Komisyonu Ofisi Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin siber uzayı daha iyi düzenlemek amacıyla çabaları artırarak 2024 yılı için 10 düzeltme görevi belirlediğini duyurdu.
Ofise göre, söz konusu görevler arasında çevrimiçi iş ortamının optimize edilmesi, yasadışı bilgilere yönelik bağlantıların engellenmesi ve reşit olmayan kişiler için daha güvenli bir çevrimiçi ortamın geliştirilmesi de yer alıyor.
Ofis, özellikle sıcak gündem konuları uyduran yahut bu gündemleri kötüye kullanan, ayrıca takipçi kazanmak ve kar elde etmek üzere etik dışı yöntemlere başvuran we-media (kişisel medya) hesaplarının yaptığı suiistimalleri düzeltmek için de çaba gösterileceğini kaydetti.
Ülke ayrıca, diğer suçların yanı sıra müstehcen içerik yayan canlı yayın kanalları ve yanıltıcı reklam içeren canlı yayın satış etkinlikleri üzerindeki baskısını artırma taahhüdü verdi.
2024 için belirlenen diğer görevler arasında çevrimiçi dil kullanımının standartlaştırılması, yasadışı çevrimiçi haber hizmetlerinin üzerine gidilmesi ve çevrimiçi yerel topluluklar kısmının içeriğinin düzenlenmesi yer alıyor.
Çin İnternet Ağı Bilişim Merkezi tarafından yayımlanan Çin'in internet gelişimine ilişkin bir rapora göre, Haziran 2023 itibarıyla Çin'deki internet kullanıcısı sayısı 1,079 milyara ulaştı.
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