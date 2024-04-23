Çin, 2024'ün ilk çeyreğinde 3,03 milyon yeni kentsel istihdam yarattı

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BEİJİNG, 23 Nisan (Xinhua) -- Çin, 2024'ün ilk çeyreğinde toplamda 3,03 milyon yeni kentsel istihdam yarattı.

İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Salı günü açıkladığı verilere göre, Mart ayında ülkede ankete tabi kentsel işsizlik oranı yüzde 5,2 seviyesinde gerçekleşirken, istihdam durumu genel olarak istikrarlı seyretti.

2024 yılı için 12 milyonu aşkın yeni kentsel istihdam yaratma hedefi belirleyen Çin, bu yıl ankete tabi kentsel işsizlik oranını yüzde 5,5 civarında tutmayı amaçlıyor.