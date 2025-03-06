Çin 2025 Hedefleri İçin Güvenli Adımlar Atıyor

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BEİJİNG, 6 Mart (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkanı Zheng Shanjie, Çin'in 2025 yılı için yaklaşık yüzde 5 olarak belirlenen ekonomik büyüme hedefini tutturma konusunda kendinden emin olduğunu, bu yönde sağlam temel, destek ve güvenceleri bulunduğunu söyledi.

Zheng, 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu çerçevesinde düzenlenen perşembe günkü basın toplantısında geçtiğimiz yılın ekonomi performansını tatmin edici diye niteleyerek, Çin ekonomisinin güçlü direnç ve canlılık sergilediğini ve bu yılın kalkınması açısından da sağlam bir temel oluşturduğunu belirtti.

2025 yılında tüketici harcamalarını artırmaya yönelik çalışmaların hızlandırılacağını kaydeden Zheng, ülkenin 2024'te 150 milyar yuan olarak tahsis edilen tüketim malları takas programının bu yılki kapsamının genişletilerek 300 milyar yuanlık (yaklaşık 41,8 milyar ABD doları) destek ayırılacağını ifade etti.

Zheng, çok sayıda departman tarafından kısa süre önce tüketimi desteklemeye yönelik özel bir eylem planının hazırlandığını ve bu planının kısa süre içinde duyurulacağını kaydetti.

Bu yıl etkin yatırımın da artırılacağını belirten Zheng, ülkenin yükselen sektörler ve geleceğin sektörlerindeki özel işletmelerin yatırımlarına destek vereceğini söyledi.

Çin'in geçtiğimiz yıl özel yatırımcılara yatırımlarını teşvik amacıyla 8.000'in üzerinde proje tavsiye ettiğini hatırlatan Zheng, ülkenin bu yıl demiryolları, nükleer enerji, suyun korunması, önemli bilimsel ve teknolojik altyapı gibi sektörlerde özel sermaye açısından çekici olacak çok sayıda büyük proje ortaya koyacağını ifade etti.