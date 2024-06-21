Çin, 4.500'den Fazla Yapay Zeka Şirketine Ev Sahipliği Yapıyor

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TİANJİN, 21 Haziran (Xinhua) -- Çin an itibarıyla 4.500'den fazla yapay zeka şirketine ev sahipliği yaparken, bu durum ülkenin yapay zeka gelişimini kucaklamaya yönelik çabalarını yansıtıyor.

Söz konusu veri, Çin'in kuzeyindeki Tianjin Belediyesi'nde düzenlenen 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'nda Perşembe günü Çin Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Shan Zhongde tarafından açıklandı.

Shan, Çin'in akıllı imalat yapan ulusal düzeyde 421 örnek fabrika ile eyalet düzeyinde 10.000'i aşkın atölye ve akıllı fabrika inşa ettiğini söyledi.

Fuara katılan yetkili ve uzmanlar, yapay zeka teknolojisinin insansı robotlardan otonom araçlara kadar birçok alanda insanların yaşamını hızla şekillendirdiğini dile getirdi.

Çin Bilimler Akademisi Başkan Yardımcısı Wu Zhaohui ise beyin-bilgisayar ara yüzü ve insansı robot gibi teknolojilerin imalat, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi sektörlerde tatbiki etkilere sahip olduğunu belirtti.

Wu, "Yapay zeka teknolojisi, bölgesel ekonomik büyümeye dönüştürücü güç kazandırıp küresel rekabet ortamını yeniden şekillendirebilir" diye ekledi.

Resmi verilere göre Çin'in temel yapay zeka sektörü, 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 13,9 artışla 578 milyar yuanı (yaklaşık 81 milyar ABD doları) aşan bir ölçeğe ulaştı.

Bu yılki hükümet çalışma raporunda, dijital ekonominin genişlemesini teşvik etmeyi ve imalat sektörlerinin dönüşüm ve modernizasyonuna öncülük etmeyi amaçlayan stratejik bir hamle olan Yapay Zeka Artı inisiyatifi duyurulmuştu.

23 Haziran'a kadar sürecek olan 2024 Dünya Yapay Zeka Fuarı'na Tianjin Belediyesi ile ülkenin güneybatısındaki Chongqing Belediyesi ortaklaşa ev sahipliği yapıyor. Fuar, eskiden Tianjin'de düzenlenen Dünya Yapay Zeka Kongresi ile Chongqing'de düzenlenen Akıllı Çin Fuarı'nın birleştirilmesiyle oluşturuldu.

100.000 metrekarelik sergi alanına sahip fuarda yapay zeka, akıllı bağlantılı araçlar, akıllı imalat ve robotik temalı sergi alanları bulunuyor.

Fuar önümüzdeki yıllarda iki belediyenin dönüşümlü ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek.