Çin, 7 E-Ticaret Deviyle Görüşerek Düzenlemeleri Güçlendiriyor

BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi, 7 platform şirketle düzenleyici görüşmeler gerçekleştirdiğini ve bu şirketleri yasal uyumu güçlendirmeye, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini daha da standartlaştırmaya çağırdığını duyurdu.

Cuma günü yapılan görüşmelere Alibaba, Douyin, Baidu, Tencent, JD.com, Meituan ve Taobao Flash Sale gibi şirketler katıldı.

Düzenleyici kurum, bu platform şirketlerinden haksız rekabetle mücadele kanunu, fiyatlandırma kanunu, tüketicilerin hak ve çıkarlarının korunması kanunu ve e-ticaret kanunu dahil olmak üzere yasa ve yönetmeliklere sıkı şekilde uymalarını ve sorumluluklarını proaktif bir şekilde yerine getirmelerini istedi.

İdare ayrıca şirketleri, her türlü düzensiz rekabeti engellemeye, adil ve düzenli bir piyasa ortamını birlikte korumaya ve platform ekonomisinde inovasyon ile sağlıklı gelişimi teşvik etmeye çağırdı.