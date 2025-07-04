Çin, AB Konyağına Anti-Damping Önlemleri Getirdi

BEİJİNG, 4 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nden ithal edilen konyağa ilişkin yürütülen anti-damping soruşturmasında nihai kararını açıklayarak, cumartesi gününden itibaren beş yıl süreyle anti-damping önlemleri uygulayacağını duyurdu.

Bakanlıktan cuma günü yapılan açıklamada AB'den ithal edilen konyağın damping içerdiği ve bu durumun yerel konyak sektörüne zarar verme riski taşıdığı belirtilerek damping uygulamasıyla ve zarar riski arasında nedensel bir ilişki bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada yüzde 27,7 ile yüzde 34,9 arasında değişen oranlarda damping tespit edildiği dile getirildi.

Bakanlık, ilgili AB sektör birlikleri ve işletmelerinden gelen fiyat taahhütlerini kabul ettiklerini ve bu taahhütlere uyan ithalatlardan anti-damping vergisi alınmayacağını ifade etti.

Nihai karar, Ocak 2024'te başlatılan ve daha sonra uzatılan bir incelemenin ardından alındı. Ağustos 2024'te ön değerlendirme yayımlanmış ve aynı yılın ekim ayında geçici anti-damping önlemleri uygulanmıştı.

Bakanlığın açıklamasında, anti-damping soruşturmasının 1 Ekim 2022 ile 30 Eylül 2023 tarihleri arasında Çin'e ithal edilen 200 litreden daha az hacimli şişelerde bulunan AB menşeli konyağı kapsadığını belirtti.