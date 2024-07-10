Çin, AB'nin yabancı sübvansiyon soruşturmalarını incelemeye başladı - Son Dakika
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Çin, AB'nin yabancı sübvansiyon soruşturmalarını incelemeye başladı

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin yabancı sübvansiyon soruşturmalarında kullandığı uygulamaları incelemek için bir soruşturma başlattı. Soruşturma, Çin Makine ve Elektronik Ürün İthalat ve İhracatı Ticaret Odası'nın talebi üzerine açıldı ve AB'nin lokomotif, fotovoltaik, rüzgar enerjisi ve güvenlik kontrol ekipmanları gibi sektörlerde faaliyet gösteren Çinli şirketlere yönelik yürüttüğü soruşturmaları kapsayacak şekilde yapılacak. Soruşturmanın 10 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlanması planlanıyor.

10.07.2024 14:01
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BEİJİNG, 10 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) yabancı sübvansiyon soruşturmalarında benimsediği uygulamalara yönelik olarak Çarşamba günü bir ticaret ve yatırım engeli soruşturması başlattı.

Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, soruşturmanın Çin Makine ve Elektronik Ürün İthalat ve İhracatı Ticaret Odası'nın talebi üzerine açıldığı ve odanın vasıf ve talep belgelerinin teyit edildiği belirtildi.

AB'nin kendi yabancı sübvansiyon düzenlemeleri kapsamında lokomotif, fotovoltaik, rüzgar enerjisi ve güvenlik kontrol ekipmanları gibi sektörlerde faaliyet gösteren Çinli şirketlere yönelik öncül, derinlemesine ve baskın niteliğinde soruşturmalar yürüttüğünü vurgulayan bakanlık, AB'nin söz konusu soruşturmalarda başvurduğu uygulamaların inceleneceğini kaydetti.

Bakanlık, soruşturma kapsamında tüm paydaşlardan bilgi toplamak amacıyla incelemeler, görüşmeler ve saha faaliyetleri yürütüleceğini belirtti.

Soruşturmanın 10 Ocak 2025 tarihine kadar tamamlanmasının planlandığını kaydeden bakanlık, özel durumlarda soruşturmanın 10 Nisan'a kadar uzatılabileceğini de bildirdi.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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