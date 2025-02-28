Çin, ABD ile Ticaret İlişkilerini Vurguladı

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BEİJİNG, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanı Wang Wentao, yeni göreve gelen ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer'e kutlama mesajı gönderdi.

Mesajında Çin'in ABD'nin gümrük vergisi politikasına ilişkin endişelerini dile getiren Wang, Çin ve ABD arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana ekonomik ve ticari ilişkilerde önemli ilerlemeler kaydedildiğini söyledi. Wang, iki ülkenin ekonomik ve ticari işbirliğinin ekonomik büyümeyi destekleme, istihdamı artırma ve her iki halkın refahını yükseltmede kilit önemde bir role sahip olduğunu ifade etti.

Wang, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkisinin sağlıklı ve güçlü olmasının iki ülkenin ortak çıkarlarına ve uluslararası toplumun beklentilerine de uygun olduğunu kaydetti.

Bakan, her iki ülkedeki işletmeler için daha iyi bir iş ortamı yaratmak ve iki halka daha somut faydalar sağlamak üzere ABD ile birlikte çalışmaya istekli olduklarını belirtti.

ABD'nin fentanil ile ilgili meseleleri gerekçe göstererek Çin mallarına yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararına da kesin şekilde karşı olduklarını yineleyen Wang, buna yönelik karşı tedbirler aldıklarını kaydederek bunun, Çin'in meşru hak ve çıkarlarını korumak için gerekli bir hamle olduğunu söyledi.

"Önce Amerika Ticaret Politikası" başlıklı genelge çerçevesinde açılan birçok soruşturmayla Çin'in hedef alındığını belirten Wang, ABD'nin bu soruşturmaları objektif, rasyonel ve profesyonel bir tutumla yürütmesi ve süreç boyunca şeffaflığı artırmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Wang, "Çin ve ABD'nin ekonomik ve ticari alanlarda farklılıklarının olması doğal. Karşılıklı endişelerimizi eşit diyalog ve istişare yoluyla gidermeliyiz" dedi.