Çin, ABD'nin Askeri Tehdit İddialarını Redetti

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BEİJİNG, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, ABD'nin sözde "Çin askeri tehdidi" çığırtkanlığını sert dille eleştirerek ABD tarafının Soğuk Savaş zihniyetinin kalıntıları olan ve gerilim yaratan söylem ve eylemlerine kesinlikle karşı olduklarını söyledi.

Zhang, söz konusu açıklamayı Perşembe günkü olağan basın toplantısında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Kurt Campbell'in son açıklamalarına ve ABD Ulusal Savunma Stratejisi Komisyonu'nun yayımladığı raporda yer alan Çin'e yönelik ifadelere ilişkin yorumlarının sorulması üzerine yaptı.

Zhang, hegemonyacı zihniyetini Çin'e yansıtarak Çin ordusunu rakip ve tehdit olarak gösteren ABD'nin niyetinin kendi askeri gücünü genişletmeyi meşrulaştırmaktan başka bir şey olmadığını ifade etti.

Sözcü, ülkesinin dünya barışının mimarı, küresel kalkınmanın destekçisi ve uluslararası düzenin koruyucusu olmaya ve doğası itibarıyla savunmaya yönelik bir savunma politikası sürdürmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Zhang, ABD'ye Çin'e karşı doğru bir algısı benimseme, Çin'in askeri gelişimini ve stratejik niyetlerini nesnel ve rasyonel şekilde değerlendirme ve iki ülke ve iki ordular arasındaki ilişkilerin sürdürülmesine ve bölgesel barış ve istikrarın teşvik edilmesine yardımcı olacak adımlar atma çağrısı yaptı.