Çin, ABD\'nin İnsan Hakları İhlallerini Örnekler ve Rakamlarla Ortaya Koydu

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Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, ABD'nin kötüleşen insan hakları görünümünü örnekler ve rakamlarla ortaya koyan 2023 ABD İnsan Hakları İhlalleri Raporu'nu Çarşamba günü yayımladı.

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Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi, 2023 ABD İnsan Hakları İhlalleri Raporu'nu Çarşamba günü yayımladı. Rapor, ABD'nin kötüleşen insan hakları görünümünü örnekler ve rakamlarla ortaya koyuyor.

Öte yandan ABD hükümeti, ABD halkının beklentilerine ve uluslararası endişelere yanıt vermek ve insan hakları sorunlarını çözmek için somut tedbirler almaya çağrılıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.(XHTV)