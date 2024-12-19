Çin, ABD'nin Şirketlere Baskısını Kınadı

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BEİJİNG, 19 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yongqian, ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle Çinli şirketlere baskı uygulamasına her zaman karşı olduklarını söyledi.

ABD, ulusal güvenlik endişeleriyle Çinli ağ ve bilgisayar donanımı üreticisi TP-Link hakkında soruşturma başlatmıştı.

He, perşembe günkü olağan basın toplantısında ABD tarafının şirketin suçlu olduğu ön kabulüyle temelsiz suçlamalar yöneltmek yerine soruşturmayı yürütürken nesnel ve rasyonel davranması gerektiğini belirtti.