Çin-ABD Ticaret Görüşmeleri

LONDRA, 11 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, ABD'nin Çin ile arasındaki ticaret anlaşmazlıklarını eşit diyalog ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği yoluyla çözüme kavuşturması gerektiğini söyledi.

He, zor kazanılmış diyalog sonuçlarını ortaklaşa korumak üzere ABD'nin Çin ile çalışarak sözlerini eylemlerle desteklemesi ve taahhütlerini yerine getirme konusunda samimiyet ile uzlaşmayı uygulamaya yönelik somut çabalar sergilemesi gerektiğini yinelediklerini belirtti.

He, pazartesi ve salı günleri Londra'da düzenlenen Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasının ilk toplantısı sırasında Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinden sorumlu en üst düzey yetkili olarak, ABD'nin bu konudaki en üst düzey yetkilisi olan Hazine Bakanı Scott Bessent, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bir araya geldi.

Samimi ve derinlemesine görüşmeler gerçekleştiren taraflar, karşılıklı ilgi alanlarına giren ekonomik ve ticari konularda da kapsamlı görüş alışverişinde bulundu.

İki taraf, iki devlet başkanının 5 Haziran'da gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde vardıkları mutabakatın uygulanması ve Cenevre'deki ekonomik ve ticari görüşmelerin sonuçlarını pekiştirmek için alınacak önlemlerin çerçevesi konusunda prensipte anlaşmaya vardı ve birbirlerinin ekonomik ve ticari endişelerini giderme konusunda yeni ilerlemeler kaydetti.

Toplantıyı, iki devlet başkanının 5 Haziran'da vardığı stratejik mutabakatın rehberliğinde gerçekleştirilen önemli bir istişare olarak niteleyen He, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret konularına ilişkin tutumlarının net ve tutarlı olduğunu söyledi.

Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin özünde karşılıklı fayda ve kazan-kazan işbirliği bulunduğuna işaret eden He, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinin her iki tarafa da fayda sağladığını, karşı karşıya gelmeninse her iki tarafa da zarar verdiğini belirtti.

Ticaret savaşlarının kazananı olmadığını söyleyen He, çatışma peşinde olmadıklarını, ancak çatışmadan da çekinmeyeceklerini vurguladı.

ABD'ye Çin ile arasındaki ticaret anlaşmazlıklarını eşit diyalog ve karşılıklı fayda sağlayan işbirliği yoluyla çözüme kavuşturma çağrısı yapan He, ekonomik ve ticari istişareleri sürdürme konusunda samimi olduklarını, ancak bununla ilgili ilkeleri de olduğunu ifade etti.

He, iki tarafın bir sonraki aşamada iki devlet başkanının gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde ulaştıkları önemli mutabakat ve şartlara uygun olarak Çin-ABD ekonomik ve ticari istişare mekanizmasından daha iyi faydalanması ve mutabakatı artırmak, yanlış anlamaları azaltmak ve işbirliğini güçlendirmek üzere çalışması gerektiğini söyledi.

He, iki tarafın da dünya ekonomisine daha fazla netlik ve istikrar kazandırmak üzere iletişim ve istişareyi sürdürmesi ve Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarlı ve sürdürülebilir büyümesini teşvik etmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

ABD tarafı ise toplantıda olumlu sonuçlar elde edildiğini ve ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin daha fazla istikrar kazandığını belirterek iki devlet başkanının telefon görüşmesinde belirlenen şartlara uygun olarak, bu toplantıda varılan mutabakatı ortaklaşa uygulamak üzere Çin ile aynı doğrultuda ilerleyeceklerini ifade etti.