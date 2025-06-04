Çin-Afrika Ekonomi Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin-Afrika Ekonomi Fuarı'na Yoğun İlgi

04.06.2025 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hunan'da düzenlenecek fuara 28,000'den fazla katılımcı kayıt yaptırdı; 30 etkinlik planlanıyor.

CHANGSHA, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in iç kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenecek 4. Çin- Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'na katılım için Çin, Afrika ve çeşitli uluslararası kuruluşlardan 28.000'in üzerinde kişi kayıt yaptırdı.

Eyalet bilgilendirme ofisi tarafından salı günü düzenlenen basın toplantısında açıklama yapan organizatörler, fuar katılımcılarının, 48 farklı Afrika ülkesi, 9 uluslararası kuruluş ve 27 ayrı Çin eyaletinden gelen temsilcilerden oluştuğunu söyledi. Ayrıca 4.700'den fazla Çinli ve Afrikalı işletme, iş derneği ve finans kuruluşunun da etkinliğe katılacağı açıklandı.

"Çin ve Afrika: Birlikte Modernleşmek" temasıyla 12-15 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek olan fuar kapsamında Çin-Afrika sanayi zincirleri işbirliği, yeşil madenler, altyapı, geleneksel tıp, kültürel sektörler ve gençlerin girişimciliği gibi alanlarda 30 ayrı ekonomi ve ticaret etkinliği düzenlenecek.

Bu yılki fuarda ilk kez Çin-Afrika işbirliğinin ürünü olan tanınmış markalar, Afrika'da üretilen kaliteli ürünler, Çin ve Afrika arasındaki turizm ve geleneksel Çin tıbbında Çin-Afrika işbirliği konularında özel sergiler düzenlenecek.

Ana sergi salonunun 13-15 Haziran tarihleri arasında halka açık olacağı fuarda, iki farklı mekanda da bir alt sergi ve bir mühendislik makineleri sergisi de düzenlenecek.

İlki 2019 yılında düzenlenen fuar çerçevesinde toplam 53,32 milyar ABD doları tutarında 336 işbirliği projesi imzalandı.

Hunan eyaleti yetkilileri, şubat ayında ticaretin kolaylaştırılması ve Afrika ile ticaretin sürdürülebilir gelişiminin teşvik edilmesini sağlamak üzere yeni politika önlemleri açıklamıştı. Söz konusu önlemlerle pazar erişimi, döviz, ticaretin kolaylaştırılması, finansman, standartlar ve kurallar ile ilgili sorunların giderilmesi amaçlanıyor.

Resmi verilere göre Hunan, Afrika ile ticaret açısından yıllardır Çin'in orta ve batı bölgeleri arasında ilk sırada yer alıyor. Eyaletin 2018'de 18,16 milyar yuan olan ticaret hacmi, 2024'te 54,85 milyar yuana (yaklaşık 7,6 milyar ABD doları) yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Changsha, Ekonomi, Kültür, Afrika, Finans, Güncel, Dünya, Hunan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin-Afrika Ekonomi Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı EGO şoförü, otobüsün neden geç geldiğini soran vatandaşa saldırdı
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor 4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi’ne yakalanan adam hayatını kaybetti Kene ısırığı sonucu Kırım Kongo Kanamalı Ateşi'ne yakalanan adam hayatını kaybetti
Fenerbahçe, Süper Lig’in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı Fenerbahçe, Süper Lig'in yeni gözde kalecisi ile anlaşma sağladı
Eczacıbaşı Holding, Şişli’deki ofis binasını 2,25 milyar TL’ye sattı Eczacıbaşı Holding, Şişli'deki ofis binasını 2,25 milyar TL'ye sattı
Bodrum’da 1 lahmacuna servet ödedi Yaptığı yorum bomba Bodrum'da 1 lahmacuna servet ödedi! Yaptığı yorum bomba
CHP’li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız’ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu’na şikayet etmiştim CHP'li Aykut Erdoğdu, ifadesinde itirafçı Yıldız'ı işaret etti: 2 defa İmamoğlu'na şikayet etmiştim
Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde mide bulandıran görüntüler Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde mide bulandıran görüntüler
Beyaz Baretliler’den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı Beyaz Baretliler'den Suriye Hükümeti ile birleşme kararı
Fenerbahçe Beko’yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye’ye geri dönüyor Fenerbahçe Beko'yu çalıştıran Igor Kokoskov Türkiye'ye geri dönüyor
Meclis’te hareketli dakikalar DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı Meclis'te hareketli dakikalar! DEM Partili Sırrı Sakık, Devlet Bahçeli ile tokalaştı

14:57
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
Bayramda hava sıcaklıkları 35 dereceye kadar çıkacak
14:21
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK arasında anlaşma sağlandı
14:15
Almanya’da bomba alarmı 20 bin kişi tahliye ediliyor
Almanya'da bomba alarmı! 20 bin kişi tahliye ediliyor
14:11
Trans birey canlı yayında 13’üncü kattan atlayarak intihar etti
Trans birey canlı yayında 13'üncü kattan atlayarak intihar etti
14:43
4 metreden düşen Togg’un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
4 metreden düşen Togg'un son halini görenler aynı yorumu yapıyor
21:01
Saros Körfezi’nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
Saros Körfezi'nde su altı tarih müzesi için tank batırıldı
20:45
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
Numan Kurtulmuş yeniden TBMM Başkanı seçildi
20:23
Volkan Demirel Fenerbahçe’nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
Volkan Demirel Fenerbahçe'nin yeni transferini açıkladı: Oynadı lig bizim ligin 10 gömlek aşağısı
20:17
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme sonuçları açıklandı
19:57
Fenerbahçe’den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
Fenerbahçe'den imza iddialarıyla ilgili açıklama: İddialar asılsızdır
19:56
İddia olay Trabzon’u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam’da
İddia olay! Trabzon'u sel götürürken, belediye başkanı Amsterdam'da
19:53
’Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi’ iddiası
'Çiçek hastalığı görülen sınıfta eğitime yıl sonuna kadar ara verildi' iddiası
19:48
TBMM’de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
TBMM'de Bahçeli ve Özel arasındaki dikkat çeken diyalog: Çok hareketlisiniz maşallah
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2025 15:29:20. #7.13#
SON DAKİKA: Çin-Afrika Ekonomi Fuarı'na Yoğun İlgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.