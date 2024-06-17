Çin, Afrika için tarım alanında uzman yetiştirmeye devam ediyor - Son Dakika
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Çin, Afrika için tarım alanında uzman yetiştirmeye devam ediyor

Çin, Hainan eyaletinde bulunan Yazhou Körfezi Bilim ve Teknoloji Kenti'nde Afrikalı öğrencilere tarım alanında eğitim veriyor. Çin Tarım Bilimleri Akademisi ve Nanjing Tarım Üniversitesi, Afrika ülkelerinden gelen öğrencilere tarımsal teknik ve yönetim konularında eğitim sağlıyor. Çin'in tarım bilimleri alanındaki bilgi ve teknoloji paylaşımı, Afrika ülkelerinin tarımsal kalkınmasına katkıda bulunuyor.

17.06.2024 18:21
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SANYA, 17 Haziran (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Sanya kentinde bulunan Yazhou Körfezi Bilim ve Teknoloji Kenti'nde Liberyalı Thomas Gbokie test alanları ve bir laboratuvar arasında mekik dokuyor.

Liberya Tarım Bakanlığı'nda Bölgesel Kalkınma, Araştırma ve Genişlemeden Sorumlu Tarım Bakan Yardımcısı olarak görev yaptığı süre boyunca akademik temaslar için Çin'e birkaç seyahat gerçekleştirdikten sonra 2018 yılında Sanya'ya gelen Gbokie, Nanjing Tarım Üniversitesi ve Çin Tropikal Tarım Bilimleri Akademisi'nde yüksek lisans öğrencisi oldu.

Şu anda bitki patolojisi alanında doktora derecesi için kahve çekirdeğinde hastalık kontrolü üzerine çalışan Gbokie, öğrendiklerini ülkesinde uygulamayı istiyor.

Gbokie, "Buradaki çevre ve iklim koşulları neredeyse benim ülkemle aynı, bu yüzden buradaki araştırma bulgularını ülkeme götüreceğim" dedi.

Çin ve Afrika arasındaki tarımsal işbirliği giderek daha yakın hale gelirken Çin, Afrika için tarım alanında uzman yetiştirmeye devam etti. Çin Tarım Bilimleri Akademisi bugüne kadar Afrika ülkelerinden 276 öğrenciye eğitim verdi. Nanjing Tarım Üniversitesi 2003 yılından bu yana Afrika ülkeleri için toplam 345 üst düzey tarımsal teknik ve yönetim personeli yetiştirdi.

Afrika Bilimler Akademisi'nin eski Başkanı Felix Dapare Dakora, kapasite geliştirmenin Afrika'da sürdürülebilir tarımsal üretime ulaşmanın anahtarı olduğunu belirterek, Çin hükümetinin kapasite geliştirme konusunda Afrika ülkelerine çok fazla destek verdiğini ve giderek daha fazla sayıda Afrikalı öğrencinin Çin'de eğitim görmeye geldiğini söyledi.

Çin, Afrika ülkelerinin gıda üretimi ve tarımsal kalkınma konusundaki acil ihtiyaçlarına karşılık bilgi ve teknoloji paylaşımında bulundu.

Nijeryalı öğrenci Oluwole Gregory Ijiti, Sanya'nın Yazhou Bölgesi'ne bağlı Sangeng köyündeki bir tarlada, kızgın güneş altında yeni manyok çeşitlerini hasat etmek için akıl hocası Chen Qing'in izinden gidiyor.

Oluwole hocasını dikkatle dinlemek ve gözlemlemek için eğilirken, Chen, "Bu yeni çeşit hem taze hem de işlenmiş olarak yenebilir, ayrıca yüksek verim, böcek direnci ve güçlü adaptasyon özelliklerine sahip" dedi.

Nijerya hasat edilen alan bakımından en büyük manyok üreticisi. Manyok ülkede önemli bir temel ürün. Çin Tropikal Tarım Bilimleri Akademisi'nde araştırmacı olan Chen, Nijerya'daki manyok üretiminin gerçek ihtiyaçları ile Oluwole'nin bilim-teknoloji inovasyon yeteneğini geliştirme hedefini tam olarak değerlendirirken, öğrencisinin araştırmada yönünü bulmasına yardımcı oldu.

Tanzanyalı öğrenci Mkapa Dietram Samson da Sanya'ya net bir hedefle geldi. Sisal hakkında öğrenebileceği kadar çok şey öğrenmek. Tanzanya sisal üretimiyle tanınıyor ancak geri kalmış teknoloji buradaki endüstrinin gelişimini ciddi şekilde engelliyor. Tanzanya, sisal endüstrisinin üretim seviyesini artırmak için Çin ile ortak araştırmalar yürütmek istiyor.

"Çin'de yetiştirilen ana sisal çeşidi olan H11648, Tanzanya'dan gelse de teknolojinin burada bu kadar hızlı gelişmesi şaşırtıcı" diyen Mkapa, Çin'in sisal yetiştirme teknolojisi ile fide doku yetiştirme teknolojisini öğrenmeyi ve öğrendiklerini ülkesine götürmeyi umduğunu ifade etti.

Mkapa'nın Çin Tropikal Tarım Bilimleri Akademisi'nden akıl hocası Yi Kexian, test alanını genişletmek ve araştırma sürecini hızlandırmak için laboratuvarın etrafındaki açık alana çok sayıda sisal bitkisi dikti. Yi, sisal büyümesini kontrol etmek ve verileri toplamak için Afrikalı öğrencisini sık sık elektrikli bisikletle gezdiriyor.

Sanya'da devam etmekte olan FAO Güney-Güney Üçgen İşbirliği Çerçevesi'ndeki Çin-Afrika Tarımsal Bilim ve Teknoloji İşbirliği Çalıştayı'nda, birçok Çin tarımsal araştırma kurumu Afrikalı tarımsal araştırmacılara çalışma ve ortak araştırma yapmaları için davette bulundu.

Çin Tarım Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı Sun Tan, akademinin Sanya'da uluslararası eğitim enstitüsü kuracağını, tohum endüstrisinde bilimsel ve teknolojik inovasyonlar gerçekleştirmek üzere Afrikalı öğrencileri işe almaya odaklanacağını ve buradaki uluslararası öğrenci sayısının beş yıl içinde iki katına çıkacağını söyledi. Aynı zamanda 30 genç Afrikalı tarım bilimcisine Çin Tarım Bilimleri Akademisi'ne bağlı Sanya'daki Ulusal Nanfan Araştırma Enstitüsü'nde bir yıllık eğitim verilecek.

Kaynak: Xinhua

Nanjing, Afrika, Tarım, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Afrika için tarım alanında uzman yetiştirmeye devam ediyor - Son Dakika

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