Çin, Ar-Ge harcamalarını artırmaya devam ediyor - Son Dakika
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Çin, Ar-Ge harcamalarını artırmaya devam ediyor

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun, Çin'in araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının 2023 yılında yıllık yüzde 8,1 artışla 3,3 trilyon yuanı aştığını açıkladı. Temel araştırmalara yapılan harcamaların da yüzde 9,3 artış gösterdiği belirtildi. Bakan, bilimsel ve teknolojik inovasyonun ülkenin rekabet gücünü artırdığını ve yeni üretici güçlerin gelişimine ivme kazandırdığını söyledi.

05.03.2024 14:55
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BEİJİNG, 5 Mart (Xinhua) -- Çin Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun, Çin'in araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) harcamalarının 2023 yılında yıllık yüzde 8,1 artışla 3,3 trilyon yuanı (yaklaşık 458,5 milyar ABD doları) aştığını söyledi.

Yin, devam etmekte olan "İki Toplantı" çerçevesinde Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, temel araştırmalara yapılan harcamaların 2023 yılında 221,2 milyar yuana ulaşarak bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artış gösterdiğini belirtti.

Yin, "Bilimsel ve teknolojik inovasyon sadece ülkenin geleneksel endüstrilerinin rekabet gücünü artırmakla kalmıyor, aynı zamanda sağlam bir temel oluşturuyor ve yeni kaliteli üretici güçlerin gelişimine ivme kazandırıyor" dedi.

Bakana göre, ileriye dönük olarak, kilit öneme sahip görevlerin üstesinden gelmek, yetenek yetiştirilmesini ilerletmek ve bilim ile teknoloji alanında kurumsal reformu derinleştirmek için çaba gösterilecek.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Ar-Ge harcamalarını artırmaya devam ediyor - Son Dakika

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