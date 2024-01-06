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Erenhot Limanı'ndan 2023 yılında yüzde 30,8 artışla 3.294 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi - Son Dakika
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Erenhot Limanı'ndan 2023 yılında yüzde 30,8 artışla 3.294 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi

Çin'in İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Erenhot Limanı'ndan 2023 yılında yıllık yüzde 30,8 artışla toplam 3.294 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi. Liman tarafından işlem gören ithalat ve ihracat kargo hacmi ise yüzde 34,5 artışla 4,08 milyon tona ulaştı.

Erenhot Limanı\'ndan 2023 yılında yüzde 30,8 artışla 3.294 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi
06.01.2024 - 09:32,  Güncelleme: 09:34
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HOHHOT, 6 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki İç Moğolistan Özerk Bölgesi'nde bulunan Erenhot Limanı'ndan 2023 yılı boyunca yıllık yüzde 30,8 artışla 3.294 Çin-Avrupa yük treni seferi gerçekleştirildi.

Yerel giriş-çıkış sınır kontrol noktasından Cumartesi günü yapılan açıklamada liman tarafından işlem gören ithalat ve ihracat kargo hacminin bir önceki yıla göre yüzde 34,5 artışla toplam 4,08 milyon tona ulaştığı belirtildi. Limanda işlem gören ürün hacmi ise yıl boyunca yüzde 39,4 artışla 375.000 TEU'ya (20 feet eşdeğer birim) ulaştı.

Erenhot Limanı, Çin ve Moğolistan arasındaki en büyük kara limanı ve Çin-Avrupa yük treni hizmetinin orta koridoru üzerindeki tek giriş ve çıkış limanı olma özelliğini taşıyor.

Erenhot Limanı'ndan geçen Çin-Avrupa yük trenlerinin taşıdığı ürünler arasında ayakkabı ve giyim eşyaları, mekanik ve elektrikli ürünler, araçlar ve araba parçaları gibi yaklaşık 1.000 kategoride ürün yer alıyor.

Kaynak: Xinhua
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Çin Halk Cumhuriyeti, Moğolistan, İhracat, İhracat, Ulaşım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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