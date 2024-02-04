Çin, Ay ile Dünya arasında iletişim kurmak için iki test uydusu fırlatacak

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HEFEİ, 4 Şubat (Xinhua) - Çin, Ay ile Dünya arasında iletişim kurmak amacıyla Ay yörüngesine iki test uydusu fırlatacak.

Derin Uzay Keşif Laboratuvarı tarafından Cumartesi günü yapılan açıklamaya göre, 61 ve 15 kilogram ağırlığındaki ikiz uydular, navigasyon kalibrasyonları ve yüksek güvenirlikli sinyal iletimleri de dahil olmak üzere yeni teknolojileri doğrulamak için Ay'ın yörüngesinde birbiriyle koordineli şekilde uçacak.

Uydular, Ay'ın uzak tarafı ile Dünya arasında iletişimi sağlayacak röle uydusu Queqiao-2 ile birlikte Dünya-Ay transfer yörüngesine girecek. İki uydu daha sonra Ay'a yakın bir noktada yavaşlayıp oval Ay yörüngesine girecek.

Bu yılın ilk yarısında fırlatılması planlanan Queqiao-2 uydusu, Chang'e-4, Chang'e-6, Chang'e-7 ve Chang'e-8 görevleri için iletişim hizmetleri sağlayarak Çin'in Ay keşif programının dördüncü aşaması için röle platformu görevi görecek.