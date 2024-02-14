Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları tüm coşkusuyla devam ediyor - Son Dakika
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Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları tüm coşkusuyla devam ediyor

Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları tüm coşkusuyla devam ediyor

Çin'in dört bir yanındaki insanlar, Çin Ay Yeni Yılını kutlamak ve festival atmosferini kucaklamak için tapınak fuarlarının, fener gösterilerinin ve diğer etkinliklerin tadını çıkarıyor.

14.02.2024 15:29
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BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin'in dört bir yanındaki insanlar Çin Ay Yeni Yılını kutlamak ve festival atmosferini kucaklamak için tapınak fuarlarının, fener gösterilerinin ve diğer etkinliklerin tadını çıkarıyor.

Kaynak: Xinhua

Festival, Kültür, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları tüm coşkusuyla devam ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Ay Yeni Yılı kutlamaları tüm coşkusuyla devam ediyor - Son Dakika
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