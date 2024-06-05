Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Küba Dışişleri Bakanı ile Görüştü - Son Dakika
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Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Küba Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Küba Devlet Başkanı'nın Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi. Taraflar, ikili işbirliği ve diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu. He, Çin ve Küba'nın iyi dost, yoldaş ve kardeş ülkeler olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmek için çalışmaya hazır olduklarını söyledi. Rodriguez ise Çin ile çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

05.06.2024 16:56
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BEİJİNG, 5 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı He Lifeng, Küba Devlet Başkanı'nın Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla ile Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda bir araya geldi.

Taraflar, Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede ikili işbirliği ve diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan He, Çin ve Küba'nın iyi dost, yoldaş ve kardeş ülkeler olduğunu söyledi.

He, iki ülke liderinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek, ticaret, yatırım, turizm ve diğer alanlarda tatbiki işbirliğini derinleştirmek ve ortak geleceğe sahip bir Çin-Küba topluluğunun inşasını teşvik etmek üzere Küba'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Politbüro üyesi olan Rodriguez, kıymetli desteklerinden dolayı Çin'e teşekkür ederek Çin'le çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmeye ve iki ülke arasındaki özel dostluk ilişkilerinde yeni gelişmeler sağlamaya istekli olduklarını belirtti.

Kaynak: Xinhua

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