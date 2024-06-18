Çin Başbakanı Li Çiang, Avustralya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Çiang, Avustralya'ya resmi ziyaret gerçekleştirdi

Çin Başbakanı Li Çiang, ikili ilişkilerde gerilimlerin ardından son dönemde yumuşama işaretlerinin görüldüğü Avustralya'ya resmi ziyarette bulundu. Li, selefi Başbakan Li Kıçiang'ın 2017'deki ziyaretinden bu yana Çin tarafından Avustralya'ya hükümet başkanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirdi. Çin Başbakanı, Güney Avustralya eyaletinin merkezi Adelaide şehri ile başkent Canberra'da temaslarda bulundu. Li ve Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese, Çin-Avustralya Yıllık Liderler Toplantısı'nın 9'uncusunu gerçekleştirdi. Görüşmede taraflar 'farklılıklarını uygun şekilde yönetirken ikili ilişkilerin hayatiyetini ve sürekliliğini koruma' konusunda mutabakata vardı. Li, Avustralya ile yeni enerji araçları ve yenilenebilir enerji üretimi alanlarında işbirliğini geliştirmeye hazır oldukları mesajını verdi. Çinli şirketin işlettiği lityum rafinerisini ziyaret etti. Çin Başbakanı, ziyaretinde ayrıca Batı Avustralya eyaletinde Çinli şirketin işlettiği lityum rafinerisinde incelemede bulundu. Avustralya, dünyanın lityum rezervlerinin yüzde 52'sini çıkarırken bunun büyük bölümü ham maden şeklinde Çin'de satılıyor. Pasifik bölgesinin iki önemli ticari ortağı olan Çin ile Avustralya arasındaki ilişkiler, Canberra'nın son dönemde ABD ile savunma ve güvenlik bağlarını artırması nedeniyle gerilimli seyir izliyor.

18.06.2024 20:17
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Çin Başbakanı Li Çiang, ikili ilişkilerde gerilimlerin ardından son dönemde yumuşama işaretlerinin görüldüğü Avustralya'ya resmi ziyarette bulundu.

Li, selefi Başbakan Li Kıçiang'ın 2017'deki ziyaretinden bu yana Çin tarafından Avustralya'ya hükümet başkanı düzeyindeki ilk ziyareti gerçekleştirdi.

Çin Başbakanı, Güney Avustralya eyaletinin merkezi Adelaide şehri ile başkent Canberra'da temaslarda bulundu.

Li ve Avustralyalı mevkidaşı Anthony Albanese, Çin-Avustralya Yıllık Liderler Toplantısı'nın 9'uncusunu gerçekleştirdi.

Görüşmede taraflar "farklılıklarını uygun şekilde yönetirken ikili ilişkilerin hayatiyetini ve sürekliliğini koruma" konusunda mutabakata vardı.

Li, Avustralya ile yeni enerji araçları ve yenilenebilir enerji üretimi alanlarında işbirliğini geliştirmeye hazır oldukları mesajını verdi.

Çinli şirketin işlettiği lityum rafinerisini ziyaret etti

Çin Başbakanı, ziyaretinde ayrıca Batı Avustralya eyaletinde Çinli şirketin işlettiği lityum rafinerisinde incelemede bulundu.

Avustralya, dünyanın lityum rezervlerinin yüzde 52'sini çıkarırken bunun büyük bölümü ham maden şeklinde Çin'de satılıyor.

Güneş panellerinden elektrikli araç bataryalarına kadar enerji depolama ünitelerinde faydalanılan pillerin yapımında kullanılan lityum, 21. yüzyılın en stratejik madenlerinden biri olarak görülüyor.

Jeopolitik gerilimler

Pasifik bölgesinin iki önemli ticari ortağı olan Çin ile Avustralya arasındaki ilişkiler, Canberra'nın son dönemde ABD ile savunma ve güvenlik bağlarını artırması nedeniyle gerilimli seyir izliyor.

Avustralya'nın ABD ve İngiltere ile nükleer denizaltı teknolojisi transferini öngören AUKUS Antlaşması'nı imzalaması ve ABD, Hindistan ve Japonya ile Dörtlü Güvenlik Diyaloğu (QUAD) içinde yer alması, söz konusu ittifakları Pasifik'te kendisini çevreleme girişimi olarak gören Çin'in tepkisini çekiyor.

Çin-Avustralya ilişkilerinde gerilimli dönem

Avustralya, 2018'de iç politikada yabancı etkisini önlemeye yönelik yasal düzenlemeyle Çin'in ülkedeki bazı yatırımlarına karşı tedbirler almış ve Çinli telekomünikasyon şirketi Huawei'nin 5G ağ altyapısı kurmasını yasaklamıştı.

Canberra yönetiminin 2020'de ilk vakaların Çin'de görüldüğü Kovid-19 salgınının kökenlerinin araştırılmasına yönelik Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) bağımsız soruşturma talebinde bulunması da Çin tarafından protesto edilmişti.

Pekin yönetimi, Avustralya'dan arpa, şarap, dana eti ve ıstakoza kadar çok sayıda ürüne ithalat yasağı veya yüksek gümrük tarifeleri getirerek siyasi alandaki gerilimi ticari boyuta taşımıştı.

İşçi Partisi iktidarında ilişkilerin yönü değişti

Avustralya'da muhalefetteki İşçi Partisinin 21 Mayıs 2022'de federal seçimleri kazanmasının ardından Anthony Albanese liderliğinde kurulan hükümet, halefi Muhafazakar Parti hükümetinin Çin ile ilişkilerde gerilimi yükselten yaklaşımını değiştireceğinin işaretlerini vermişti.

Başbakan Albanese, Kasım 2023'te 7 yıl aradan sonra Pekin'i ziyaret etmiş, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüşmesinde iki ülke için çatışma yerine diyalog ile işbirliğinin doğru tercih olduğunu vurgulamıştı.

Kaynak: AA

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