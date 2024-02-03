Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-ASEAN Halklar Arası Etkileşim Yılı\'nın başlatılması için tebrik mesajı gönderdi

BEİJİNG, 3 Şubat (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Çin-ASEAN Halklar Arası Etkileşim Yılı'nın başlatılması için düzenlenen törene tebrik mesajı gönderdi.
Li, Cuma günü gönderdiği mesajında dağlar ve nehirlerle birbirine bağlanan Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ülkelerinin, kültürel yakınlığa ve köklü dostane alışverişlere sahip olduğunu ve iki tarafın birlikte zengin ve çeşitliliğe sahip bir Asya kültürü yarattığını söyledi.
Çin-ASEAN kapsamlı stratejik ortaklığının, sağlam bir gelişme ivmesi sergilediğini ve birçok alandaki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini kaydeden Li, ortak geleceğe sahip Çin-ASEAN topluluğunun inşasında yeni adımların atıldığını da belirtti.
Li, Çin-ASEAN Halklar Arası Etkileşim Yılı'nı iki tarafın halkları arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu ilerletme, ortak geleceğe sahip birbirine daha yakın bir Çin-ASEAN topluluğu kurma ve birlikte barış içinde, güvenli ve emniyetli, müreffeh, güzel ve dostane bir coğrafya inşa etmek üzere bir fırsat olarak kullanmak için ASEAN ülkeleriyle çalışmaya hazır olduğunu söyledi.
Li'nin tebrik mesajını, Çin'in güneydoğusundaki Fujian eyaletinin merkezi Fuzhou'da düzenlenen törene katılan Çin Devlet Konseyi Üyesi Shen Yiqin okudu.
ASEAN'ın mevcut dönem başkanlığını üstelenen Laos Başbakanı Sonexay Siphandone da törene tebrik mesajı gönderdi.
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