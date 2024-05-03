Çin Başbakanı Li Qiang, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic'e Kutlama Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic'e Kutlama Mesajı Gönderdi

Çin Başbakanı Li Qiang, Sırbistan başbakanı olarak göreve başlayan Milos Vucevic'e kutlama mesajı gönderdi. Li, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının stratejik rehberliğinde Çin-Sırbistan kapsamlı stratejik ortaklığının yüksek düzeyde faaliyet gösterdiğini belirtti. Li, iki tarafın ekonomi, ticaret, endüstriyel yatırım ve altyapı inşası alanlarında işbirliği yaparak iki ülkenin dahili kalkınmasını hızlandırdığını ve iki halka somut faydalar sağladığını ifade etti. Li, Vucevic ile birlikte çalışarak Çin-Sırbistan ilişkilerini yeni bir düzeye taşımaya yardımcı olmak istediğini belirtti.

03.05.2024 15:37
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BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, Sırbistan başbakanı olarak göreve başlayan Milos Vucevic'e kutlama mesajı gönderdi.

Li Perşembe günü gönderdiği mesajında, iki ülkenin cumhurbaşkanlarının stratejik rehberliğinde Çin-Sırbistan kapsamlı stratejik ortaklığının yüksek düzeyde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Li, iki tarafın ekonomi ve ticaret, endüstriyel yatırım ve altyapı inşası alanlarında simgesel öneme sahip bir dizi işbirliği sonucu elde etmek için birlikte çalıştığını, ayrıca bilimsel ve teknolojik inovasyon, dijital ekonomi ve yeşil dönüşüm gibi yeni alanlarda işbirliğini derinleştirdiğini, böylece iki ülkenin dahili kalkınmasını hızlandırdığını ve iki halka somut faydalar sağladığını belirtti.

Li, iki ülke lideri tarafından varılan önemli mutabakatı başarılı şekilde hayata geçirmek, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve yeni dönemde Çin-Sırbistan ilişkilerini yeni bir düzeye taşımaya yardımcı olmak üzere Vucevic ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Sırbistan, Ekonomi, Diplomasi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic'e Kutlama Mesajı Gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Başbakanı Li Qiang, Sırbistan Başbakanı Milos Vucevic'e Kutlama Mesajı Gönderdi - Son Dakika
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