Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda'da işbirliği potansiyelini vurguladı - Son Dakika
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Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda'da işbirliği potansiyelini vurguladı

Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda'da yaptığı resmi ziyaret sırasında üst düzey dışa açılma politikasını sürdüreceklerini ve yabancı işletmelerin Çin'de büyümelerine destek olacaklarını belirtti. Li, Fonterra'nın Auckland'daki merkezini ziyaret ederek şirketin Çin'deki faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Ayrıca, tarım teknolojileri fuarını ziyaret eden Li, tarım alanında daha fazla işbirliği yapılmasını temenni etti.

15.06.2024 13:51
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WELLİNGTON, 15 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, geniş pazar potansiyeline sahip Çin'in, üst düzey dışa açılma politikasını kararlılıkla sürdüreceğini ve birinci sınıf iş ortamı yaratıp yabancı işletmelerin Çin'de daha da büyümelerine destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Li söz konusu açıklamayı Cumartesi günü resmi ziyarette bulunduğu Yeni Zelanda'da Başbakan Christopher Luxon ile süt ürünleri şirketi Fonterra'nın Auckland'daki merkezini ziyareti sırasında yaptı.

Sabah saatlerinde şirketi ziyaret eden iki lider, şirketin Çin'deki ticari faaliyetleri ve gelişimi hakkında bilgi aldı. Ürün sergisini gezen liderler, üretim süreciyle ilgili gösterimi izledi.

Fonterra'nın 40 yılı aşkın süredir Çin'de faaliyet gösterdiğini ve işlerini sürekli olarak genişlettiğini belirten Li, bunun iki ülke arasındaki karşılıklı yarar sağlayan işbirliğinin canlı bir örneği olduğunu söyledi.

İki ülke için yeşil kalkınma gibi alanlarda büyük bir işbirliği potansiyeli olduğunu vurgulayan Li, Fonterra ve diğer Yeni Zelandalı işletmelerin bu tür fırsatları değerlendirmeye devam etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İki lider, Yeni Zelanda'nın tarım teknolojileri fuarını da ziyaret etti.

Tarımın her zaman Çin ile Yeni Zelanda arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğinde aktif bir alan olduğunu belirten Li, iki tarafın geçen yıl imzalanan ikili tarımsal işbirliği düzeyinin yükseltilmesine ilişkin stratejik planı tamamen hayata geçirmesi, tarımsal ürün ticaretini aktif şekilde gerçekleştirmesi, tarımsal teknoloji etkileşimini güçlendirmesi ve işbirliklerinde daha fazla sonuç elde etmesi temennisinde bulundu.

Li, Cuma sabahı Auckland'daki Çin-Yeni Zelanda Kuşak ve Yol Ortak Kivi Meyvesi Laboratuvarı'nı ziyaret etti. Li, laboratuvar sorumlusunun yaptığı tanıtımı dinledikten sonra Çin ve Yeni Zelanda'daki laboratuvarların birbirlerinin güçlü yönlerini tamamladığını ve etkili şekilde işbirliği yaptığını söyledi.

Başbakan, bilim ve teknolojinin güçlendirilmesiyle laboratuvarların her iki ülkede kivi sektörünün daha da geliştirilmesi ve ileri taşınması için destek sağladığını ve Kuşak ve Yol ülkelerindeki kivi endüstrisinin gelişimine ivme kazandırdığını belirtti.

Ortak laboratuvarın Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamındaki Çin-Yeni Zelanda işbirliğinin başarılı bir örneği olduğunu söyleyen Li, her iki taraftan da Çin, Yeni Zelanda ve dünyanın kalkınmasına katkıda bulunmak için teknolojik inovasyon gibi alanlarda işbirliğini artırmalarını istedi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Başbakanı Li Qiang, Yeni Zelanda'da işbirliği potansiyelini vurguladı - Son Dakika

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