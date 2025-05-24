Çin Başbakanı'ndan Singapur'a Kutlama Mesajı

BEİJİNG, 24 Mayıs (Xinhua) -- Çin Başbakanı Li Qiang, ikinci kez göreve gelen Singapur Başbakanı Lawrence Wong'a kutlama mesajı gönderdi.

Li cuma günü gönderdiği mesajında dost komşular ve önemli işbirliği ortakları olan Çin ve Singapur'un, ilişkilerinin istikrarlı gelişim sergilediğini, çeşitli alanlarda işbirliğinde verimli sonuçlar elde ettiğini ve böylelikle kendi modernleşmelerini büyük oranda ileri taşıdıklarını söyledi.

Li, uluslararası ve bölgesel konularda koordinasyon ve işbirliğini sürdüren iki tarafın; bölgesel barış, istikrar, refah ve kalkınmaya olumlu katkılarda bulunduğunu belirtti.

Li, ikili diplomatik ilişkilerinin kurulmasının 35. yıldönümünü bir fırsat bilerek karşılıklı siyasi güveni derinleştirme, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini genişletme, kültürel ve halklar arası etkileşimleri yoğunlaştırmak, ortaklaşa çok taraflılık ve serbest ticaret sistemlerini desteklemek, iki ülke arasındaki çok yönlü, yüksek kaliteli ve geleceğe dönük ortaklıkta daha fazla başarı kaydetmek üzere Wong ile çalışmaya hazır olduğunu ifade etti.