Çin, BM'ye Bağlı Kalınmasını İstedi

14.02.2026 14:37
Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı'nda dünya ülkelerini BM sistemine bağlı kalmaya çağırdı.

(ANKARA) - ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Birleşmiş Milletler'e (BM) yönelik eleştirilerinin ardından, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Münih Güvenlik Konferansı'da yaptığı konuşmada dünya ülkelerini BM sistemine bağlı kalmaya çağırdı.

Çinli Bakan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun BM'ye yönelik eleştirilerine cevaben, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Birleşmiş Milletler olmadan orman kanunu geçerli olur" dedi, anlaşmazlıkların diplomasi ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Wang Yi ayrıca büyük devletlerin güç kullanmak yerine hukuka bağlı kalması gerektiğini belirterek, uluslararası ortaklığa geri dönülmesi ve kutuplaşmadan vazgeçilmesi gerektiğini söyledi. Dünyanın farklı bölgelerinde halen 60 kriz bulunduğunu ifade eden Wang, küresel sistemin iyi işlememesinin nedeninin BM'nin kendisi değil, "bazı ülkelerin Soğuk Savaş zihniyetini yeniden canlandırmaya çalışması" olduğunu söyledi.

Wang Yi, Gazze konusunda ise savaşın sona ermesinin büyük çaba gerektirdiğini ve Filistinlilere devletlerinin verilmesi gerektiğini dile getirdi. İran hakkında ihtiyatlı davranılması ve yeni krizler yaratılmaması gerektiğini vurgulayan Wang, Venezuela'da uluslararası hukuk sınırlarının aşılmaması gerektiğini ifade etti.

Rubio, Münih Güvenlik Konferansı'ndaki konuşmasında BM'nin çatışmaların çözümünde hiçbir rol oynamadığını söylemişti.

Kaynak: ANKA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Güncel, Dünya, Son Dakika

