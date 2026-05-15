Çin Büyükelçisi Zakarpatya'da İşbirliğini Görüştü

KİEV, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in Ukrayna Büyükelçisi Ma Shengkun, bölgesel yetkililerle işbirliği imkanlarını görüşmek üzere Ukrayna'nın batısındaki Zakarpatya'ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

Çin'in Kiev Büyükelçiliği'nden perşembe günü yapılan açıklamaya göre büyükelçi, çarşamba ve perşembe günlerini kapsayan iki günlük ziyaret kapsamında Bölge Valisi Myroslav Biletskyi ve Uzhhorod Belediye Başkanı Bohdan Andriyiv ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Görüşmelerde taraflar, Çin-Ukrayna ilişkilerini ele alarak ticaret, ekonomi, kültür ve diğer alanlarda işbirliği fırsatlarını değerlendirdi.

Vali Biletskyi, Telegram'da yaptığı açıklamada Ukrayna tarafının Büyükelçi Ma başkanlığındaki Çin heyetine Zakarpatya'nın yatırım potansiyeli ve ortaklık için öncelikli alanlar hakkında bilgi verdiğini aktardı.

Yerel yetkililer ayrıca bölgedeki önemli sağlık projeleri ile mesleki eğitimin modernizasyonuna yönelik planları da sundu.

Uzhhorod Devlet Üniversitesi'ni de ziyaret eden Ma, uluslararası ilişkiler ve ilgili alanlarda eğitim gören öğrencilere "insanlık için ortak geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek" temasıyla bir konferans verdi.