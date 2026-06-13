Çin Çağdaş Seramik Sergisi İstanbul\'da Başladı

İSTANBUL, 13 Haziran (Xinhua) -- "Çin Porseleni: Global Yolculuk" temalı Çin Çağdaş Seramik Sanatı Uluslararası Gezici Sergisi, cuma günü İstanbul'da kapılarını ziyaretçilere açtı.
Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde düzenlenen sergide, çağdaş Çin seramik sanatının seçkin örnekleri beğeniye sunulurken, etkinlik kapsamında düzenlenen seramik boyama atölyeleri de yoğun ilgi görüyor.
Çin'in porselen üretimiyle ünlü Jingdezhen kentindeki Jingdezhen Seramik Üniversitesi tarafından düzenlenen sergi, 2 Temmuz'a kadar ziyaret edilebilecek.
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