Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Fransa, Sırbistan ve Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek

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BEİJİNG, 29 Nisan (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, 5-10 Mayıs tarihleri arasında Fransa, Sırbistan ve Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunyin tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu ziyaret Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine gerçekleşecek.