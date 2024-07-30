Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Maduro'yu tebrik etti

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BEİJİNG, 30 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, yeniden Venezuela devlet başkanlığına seçilen Nicolas Maduro'ya tebrik mesajı gönderdi.

Xi Salı günü gönderdiği mesajında, Maduro'nun göreve geldiğinden bu yana ülkenin inşasında kayda değer başarılar elde ettiğini ve Venezuela hükümeti ve halkına, ulusal koşullarına uygun kalkınma yolunda önderlik yaptığını belirtti.

Çin ve Venezuela'nın birbirine güvenen iki iyi dost olduğunu ve ortak kalkınma için birlikte hareket ettiklerini belirten Xi, Çin'in her zaman olduğu gibi Venezuela'nın ulusal egemenlik, ulusal haysiyet ve sosyal istikrarını koruma çabaları ve dış müdahaleye karşı çıkma konusundaki haklı davasını kararlılıkla destekleyeceğini ifade etti.

İkili ilişkilerin gelişimine büyük değer verdiğini belirten Xi, Çin ile Venezuela arasındaki her koşula uygun stratejik ortaklığı, iki ülke halkının yararına olacak şekilde yeni zirvelere taşımak için Maduro ile çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.