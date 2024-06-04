Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Meksika devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum Pardo'ya kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Meksika devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum Pardo'ya kutlama mesajı gönderdi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Meksika devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum Pardo'ya kutlama mesajı gönderdi. Xi, Meksika'nın Latin Amerika'da önde gelen bir ülke ve önemli bir yükselen pazar olduğunu vurgulayarak, Çin ile Meksika'nın kapsamlı stratejik ortaklar olduğunu belirtti. Xi, Çin-Meksika ilişkilerinin sağlam gelişme kaydettiğini ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyarak iki halka daha fazla fayda sağlamak istediğini ifade etti.

04.06.2024 17:35
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BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Meksika devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum Pardo'ya kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Salı günü gönderdiği mesajında, Meksika'nın Latin Amerika'da önde gelen bir ülke ve önemli bir yükselen pazar olduğuna, ayrıca Çin ile Meksika'nın kapsamlı stratejik ortaklar olduğuna dikkat çekti.

Çin-Meksika ilişkilerinin sağlam gelişme kaydettiğini ve giderek artan stratejik önem, tamamlayıcılık ve karşılıklı fayda nitelikleri taşıdığını ifade eden Xi, iki ülke arasındaki ilişkide geçmişteki başarıların üzerine yenilerini inşa etme ve ilerlemeye yönelik önemli bir dönemin yaşandığını sözlerine ekledi.

Xi ayrıca Çin-Meksika ilişkilerinin gelişimine büyük önem verdiğini ve ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşıyıp iki halka daha fazla fayda sağlamak üzere, seçilmiş devlet başkanıyla stratejik iletişimi güçlendirmeye istekli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Meksika devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum Pardo'ya kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Meksika devlet başkanı seçilen Claudia Sheinbaum Pardo'ya kutlama mesajı gönderdi - Son Dakika
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