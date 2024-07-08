Güncel

BEİJİNG, 8 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Shanghai İşbirliği Örgütü Ülkeleri Yeşil Kalkınma Forumu'na kutlama mesajı gönderdi.

Xi, Pazartesi günü gönderdiği mesajında, Shanghai İşbirliği Örgütü ülkeleri arasında çevrenin korunması ve yeşil kalkınmanın teşvik edilmesi yönünde uzlaşı olduğuna dikkat çekti. Xi, berrak suların ve yemyeşil dağların paha biçilmez değerler olduğu felsefesine bağlı olan Çin'in son yıllarda ileri üretim, daha yüksek yaşam standartları ve sağlıklı ekosistemler içeren sağlam bir kalkınma modelini kararlılıkla takip ederek, güzel bir Çin inşa etme yolunda kayda değer başarılar elde ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı, Çin'in forum aracılığıyla tüm taraflarla yeşil kalkınma alanında iletişim ve işbirliğini güçlendirmeyi, tüm ülkelerin sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmayı ve insan ile doğanın uyumlu şekilde bir arada yaşamasını teşvik etmeyi umduğunu ifade etti.

Örgütü yeni bir uluslararası ilişkiler ve bölgesel işbirliği türü için bir model olarak tanımlayan Xi, Çin'in kısa süre önce örgütün dönem başkanlığını devraldığını hatırlattı.

Xi, Shanghai Ruhu'nu ileriye taşımak, birlik ve koordinasyonu güçlendirmek, yeşil kalkınmayı teşvik etmek, ortak kalkınmada yeni bir sayfa açmak ve ortak geleceğe sahip daha da yakın bir Shanghai İşbirliği Örgütü topluluğunu ortaklaşa inşa etmek üzere tüm taraflarla birlikte çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Shanghai İşbirliği Örgütü Ülkeleri Yeşil Kalkınma Forumu, Pazartesi günü Çin'in doğusundaki Shandong eyaletine bağlı sahil kenti Qingdao'da başladı.