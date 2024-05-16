Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak basın toplantısı düzenledi - Son Dakika
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Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak basın toplantısı düzenledi

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Beijing'de gerçekleşen ortak basın toplantısında, iki ülke arasındaki ilişkilerin temel ilkelere dayandığını ve karşılıklı saygı, kazan-kazan işbirliği, kalıcı dostluk, stratejik koordinasyon ve eşitlik ve adalete bağlılık prensiplerine vurgu yaptılar. Ayrıca, Çin-Rusya ilişkilerinin gelecekteki yönünü belirleyen bir dizi işbirliği anlaşması imzalandı.

16.05.2024 16:56
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BEİJİNG, 16 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Perşembe günü Beijing'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısında Putin'in Çin'e düzenlediği resmi ziyaretin, yeni dönemde devlet başkanı olarak göreve başlamasından sonra gerçekleştirdiği ilk yurtdışı ziyareti olduğunu hatırlatan Xi, ziyaretin Putin ve Rus tarafının ikili ilişkiye atfettiği büyük değeri ortaya koyduğunu kaydetti.

Putin'le pek çok konuyu kapsayan samimi ve içten bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydeden Xi, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 75 yılda Çin-Rusya ilişkilerinin geliştirilmesindeki başarılı deneyimi kapsamlı şekilde değerlendirdiklerini, ikili ilişki ve karşılıklı ilgi alanına giren önemli uluslararası ve bölgesel konular hakkında derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını, ayrıca Çin-Rusya ilişkilerinin ve geniş yelpazedeki işbirliğinin gelecekteki yönünü belirlediklerini ifade etti.

Xi, Çin-Rusya Diplomatik İlişkilerinin 75. Yıldönümü Bağlamında Yeni Dönemde Kapsamlı Stratejik Koordinasyon Ortaklığının Derinleştirilmesine İlişkin Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Ortak Bildirisi'ni Putin ile birlikte imzalayıp yayımladıklarını ve Çin-Rusya ilişkilerinin sağlam gelişimine yeni ve güçlü bir ivme kazandıracak hükümetler arası ve kurumlar arası bir dizi işbirliği anlaşmasının imzalanmasına nezaret ettiklerini sözlerine ekledi.

Xi, Çin ile Rusya arasındaki ilişkilerde kaydedilen dikkate değer ilerlemenin, iki ülkenin beş ilkeye bağlılığı sayesinde gerçekleştiğini söyledi.

Xi, ilk olarak, Çin ve Rusya'nın ilişkilerin temel ilkesi olan karşılıklı saygıya bağlı olduklarını ve birbirlerinin temel çıkarlarını her zaman desteklediklerini belirtti.

Xi, iki tarafın bağlantısızlık, cepheleşmeme ve herhangi bir üçüncü tarafı hedef almama ilkelerini gözetmeye devam edeceğini, iki yönlü siyasi güveni derinleştireceğini, birbirlerinin kalkınma yolu tercihlerine saygı göstereceğini ve birbirlerinin güçlü desteğiyle kalkınma ve yeniden canlanmayı gerçekleştireceğini ifade etti.

Xi, ikinci ilke olarak, Çin ve Rusya'nın ilişkilerin itici gücü olan kazan-kazan işbirliğine bağlı olduğunu ve yeni bir karşılıklı fayda paradigması geliştirmek için çalıştığını kaydetti. İki yönlü ticaretin geçtiğimiz yıl 240 milyar ABD dolarını aşarak 10 yıl öncesine kıyasla yaklaşık 2,7 kat arttığını kaydeden Xi, bunun iki ülke arasında derinleşmeye devam eden ve karşılıklı fayda sağlayan çok yönlü işbirliğinin iyi bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Xi, üçüncü olarak, Çin ve Rusya'nın ilişkilerin zemini olan kalıcı dostluğa bağlı olduklarını ve Çin-Rusya dostluğunun meşalesini ileriye taşıdıklarını vurguladı.

Xi, dördüncü ilke olarak, Çin ve Rusya'nın ilişkilerin dayanağı olan stratejik koordinasyona bağlı olduklarını ve küresel yönetişimi doğru tarafa yönlendirdiklerini söyledi. Xi, iki ülkenin, Birleşmiş Milletler'in (BM) merkezde yer aldığı uluslararası sistemi ve uluslararası hukukla desteklenen uluslararası düzeni korumaya kesinlikle kararlı olduğunu belirtti. Xi, iki ülkenin BM, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) ve G20 gibi çok taraflı platformlarda yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürdüğünü ve hakiki çok taraflılık ruhuyla hareket ederek çok kutupluluğu ve ekonomik küreselleşmeyi ileri taşıdığını dile getirdi.

Rusya'nın bu yıl BRICS dönem başkanı olduğunu ve Çin'in bu yıl içinde Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanlığını üstleneceğini hatırlatan Xi, iki tarafın birbirinin dönem başkanlığını destekleyeceğini, daha kapsamlı, yakın, tatbiki ve kapsayıcı bir yüksek kaliteli ortaklık inşa edeceğini ve Küresel Güney'in birliğini ve gücünü tesis edeceğini söyledi.

Xi, beşinci olarak ise Çin ve Rusya'nın ilişkilerin amacı olan eşitlik ve adalete bağlı olduğunu ve sıcak gündem konularının siyasi yollarla çözülmesinde kararlı olduğunu belirtti. Soğuk Savaş zihniyetinin halen devam ettiğine ve tek taraflılık, hegemonyacılık, blok cepheleşmesi ve güç siyasetinin dünya barışını ve tüm ülkelerin güvenliğini tehdit ettiğine işaret eden Xi, iki liderin de Filistin- İsrail çatışmasının acilen çözülmesi, BM kararlarının ciddi şekilde uygulanması ve Filistin sorununun iki devletli çözüm temelinde sonuçlanması gerektiği görüşünde olduğunu kaydetti.

Her iki tarafın da Ukrayna krizinde ileriye dönük doğru yolun siyasi çözümden geçtiğine inandığını belirten Xi, Çin'in bu konudaki duruşunun tutarlı ve net olduğunu, bu kapsamda BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine riayet edilmesi, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, tüm tarafların meşru güvenlik endişelerine saygı duyulması ve dengeli, etkin ve sürdürülebilir yeni bir güvenlik mimarisinin inşa edilmesi gerektiğini düşündüklerini söyledi. Xi, Avrupa kıtasında barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini umduklarını, Çin'in bu doğrultuda yapıcı rol oynamaya hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Vladimir Putin, Xi Jinping, Rusya, Dizi, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ortak basın toplantısı düzenledi - Son Dakika

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