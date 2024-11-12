Çin'de Araçlı Saldırı: 35 Ölü - Son Dakika
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Çin'de Araçlı Saldırı: 35 Ölü

Guangdong'da yürüyüşçülerin üzerine araç süren sürücü 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına neden oldu.

12.11.2024 16:22
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Çin'in Guangdong eyaletinde bir kişinin aracını yürüyüş yapanların üzerine sürmesi sonucu 35 kişi öldü, 43 kişi yaralandı.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, kaza, dün akşam saatlerinde Şiangcou merkez ilçesindeki bir spor kompleksinde meydana geldi.

SUV tipi aracını açık havada yürüyüş yapanların üzerine süren kişi; 35 kişinin ölümüne, 43 kişinin yaralanmasına sebep oldu.

Adının Fan Mou olduğu bildirilen 68 yaşındaki erkek sürücünün yakalandığı; şüphelinin, ilk ifadesinde eşinden boşandığını, ayrılma koşulları ve mal paylaşımından duyduğu hoşnutsuzluk nedeniyle saldırıyı gerçekleştirdiğini belirttiği aktarıldı.

Yaralılar bölgedeki hastanelerde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Olay, kentte bugün başlayan Cuhay Havacılık Fuarı (Airshow China) öncesine denk geldi.

Kaynak: AA

Guangdong, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Dünya, Suç, Son Dakika

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