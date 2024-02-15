Çin'de Bahar Bayramı'nda dev fenerler sergileniyor - Son Dakika
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Çin'de Bahar Bayramı'nda dev fenerler sergileniyor

Çin\'de Bahar Bayramı\'nda dev fenerler sergileniyor

Çin'in başkenti Beijing'in Xicheng bölgesinde düzenlenen bir fuarda, insanlar 14 Şubat 2024 tarihinde ejderha şeklindeki dev bir feneri incelemektedir. Çin'de Bahar Bayramı tatili sırasında ülke genelinde çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir.

15.02.2024 13:23  Güncelleme: 13:25
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BEİJİNG, 15 Şubat (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'in Xicheng bölgesindeki bir fuarda ejderha şeklindeki dev feneri inceleyen insanlar, 14 Şubat 2024.

Çin'de halk, devam eden Bahar Bayramı tatilinde ülke genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklere katılıyor. (Fotoğraf: Ju Huanzong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

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SON DAKİKA: Çin'de Bahar Bayramı'nda dev fenerler sergileniyor - Son Dakika
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