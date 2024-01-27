Çin\'de Bahar Festivali Seyahat Furyası Başladı

Çin'in doğusundaki Shanghai kentinde bulunan Shanghai Hongqiao Tren İstasyonu, 26 Ocak 2024. (Fotoğraf: Wang Xiang/Xinhua)

SHANGHAİ, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin, Bahar Festivali ya da Ay Yeni Yılı'nın 15 gün öncesine tekabül eden Cuma günü rekor seyahat sayılarının beklendiği en büyük yıllık nüfus göçünü resmen başlattı.

Ulaştırma Bakanlığı, 2024 yılının bu seyahat furyasında 9 milyar seyahat yapılacağı tahmininde bulundu.

Bakanlık, bu dönemde yapılacak toplam seyahat sayısının yaklaşık yüzde 80'ine tekabül eden 7,2 milyar seyahatin şahsi araçlarla yapılacağını, 1,8 milyar seyahatin ise demiryolları, karayolları, su yolları ve sivil havacılık yoluyla gerçekleştirileceğini belirtti.

Çin'in demiryolu operatörü Cuma günü yaptığı açıklamada, ülkenin demiryollarının bu seyahat sezonunda 480 milyon yolcuya hizmet vermesinin beklendiğini ve günlük ortalama 12 milyon seyahat yapılarak bir önceki yıla göre yüzde 37,9 artış kaydedileceğini belirtti. Seyahat furyasının ilk günü olan Cuma günü ise yaklaşık 10,6 milyon tren seyahati yapılması bekleniyor.