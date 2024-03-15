Çin'de Çay Hasadı Başladı

NANNİNG, 15 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nin Zhaoping ilçesindeki bir çay bahçesinde çay yaprakları toplayan çiftçiler, 11 Mart 2024. (Fotoğraf: Zuo Deqiang/Xinhua)
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Üniversitesi'nde açtığı bin 100 kişilik iftar çadırında her gün farklı ülke, renk ve dilden binlerce öğrenciyi aynı sofrada, aynı duaya ortak ediyor.
CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, emeklilere yönelik bir video paylaşarak Türkiye'de emeklilerin ekonomik açıdan zorluklar yaşadığını dile getirdi. Salıcı, emeklilere yapılan zam tartışmalarının bile oyalandığını ve seçim hesaplarıyla memur ve işçi emeklilerine eziyet edildiğini belirtti. Ayrıca, emekli vatandaşların et ve ekmek kuyruklarına girdiğini ve Emekliler Yılı ilan edilen 2024'te bu durumun nasıl yaşandığını sorguladı. Salıcı, emeklilerin lüks talepleri olmadığını, sadece temel ihtiyaçlarını karşılamak ve biraz da keyif yapmak istediklerini vurgulayarak, emeklilere yaşama hakkı tanınmasını istedi.
Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Manisa'da seçim çalışmalarına devam etti. Uysal, partisinin il başkanlığını ziyaret ettikten sonra Hatuniye Camisi'nde cuma namazını kıldı ve esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Uysal, yaptığı açıklamada, seçimlerin vatandaşların kendi kaderlerine hakim olduğu günler olduğunu vurgulayarak, vatandaşların bu ülkenin ev sahibi olduğunu göstermelerini istedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde düzenlenen toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, su olmazsa tarım olmaz diyerek sulama projelerinin önemine dikkat çekti. Yumaklı, Gölcük Barajı'nın projesinin ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini ve Sındırgı Ovası ile Balıkesir Ovası'nı içine alacak alanların sulamalarının kapalı sistemlere alınması için planlamaların başladığını belirtti. Ayrıca, tarımsal üretimi artırmak için kapalı devre sulama sistemlerine ağırlık vereceklerini ifade etti.
Bingöl'de sol gözüne aldığı darbe sonucu travma geçiren 13 yaşındaki çocuk, hava ambulansıyla Ankara'ya sevk edildi. İlk müdahalesi Bingöl Devlet Hastanesi'nde yapılan çocuğun, tam donanımlı bir hastanede göz ameliyatı olması gerektiği belirlendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nde görevli harita teknisyeni Barış Sarı (37), çalışma yaparken meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri, Sarı'yı toprak altından çıkardı ancak kurtarılamadı. Sarı'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus Mezarlığı'na defnedildi.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Erdoğan Bıyık, göreve geldikleri günden bu yana yapılan faaliyetler hakkında bilgi verdi. TSO, üyelerini iftar organizasyonunda ağırladı ve programa devlet erkanı da katıldı. Bıyık, yapılan çalışmalar ve başarılar hakkında bilgi vererek üyelere teşekkür etti.
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