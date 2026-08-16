Çin'de Demiryolu Seyahati Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'de Demiryolu Seyahati Rekoru

Çin\'de Demiryolu Seyahati Rekoru
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026'nın ilk 7 ayında Çin'de 2,8 milyar demiryolu seyahati yapıldı, yüzde 4,1 artış görüldü.

BEİJİNG, 16 Ağustos (Xinhua) -- Çin Devlet Demiryolları Grubu, 2026 yılının ilk yedi ayında 2,8 milyar demiryolu seyahati gerçekleştirilerek yeni bir rekor kırıldığını duyurdu.

Şirketin cumartesi günü açıkladığı verilere göre bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1'lik bir artış anlamına geliyor.

Çin demiryolu ağı bu dönemde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artışla günlük ortalama 11.462 yolcu treni seferi düzenledi.

Çin'in vizesiz transit geçiş politikasının etkisiyle sınır ötesi demiryolu seyahatlerinde de ciddi artış kaydedilirken, yabancı yolcuların gerçekleştirdiği seyahat sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,5 arttı.

Açıklamada, demiryolu yetkililerinin tren hizmetlerini turistik noktalar ve konaklama tesisleriyle daha iyi entegre etmek amacıyla ülke genelindeki kültür ve turizm birimleriyle yakın işbirliği içinde çalıştığı ifade edildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de Demiryolu Seyahati Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı Op. Dr. Özlem Gültekin Son Yolculuğuna Ugurlandı
Mardin’de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti Mardin'de feci kaza: Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti
TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti TSK’da 205 general ve amiralin görev yeri değişti
Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı’nın görev yeri değişti Altı büyükşehrin İl Jandarma Komutanı'nın görev yeri değişti
2 gol yedi ama maça damga vurdu Herkes Marcos Felipe’yi konuşuyor 2 gol yedi ama maça damga vurdu! Herkes Marcos Felipe'yi konuşuyor
Trabzon’da Hacıosmanoğlu depremi Lige katılmayacaklar Trabzon'da Hacıosmanoğlu depremi! Lige katılmayacaklar
Kanye West’in dünyası Kazakistan’da söndü Kanye West'in dünyası Kazakistan'da söndü
Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye’ye getirildi Kırmızı bültenle aranan örgüt lideri, tüm engellemelere rağmen Türkiye'ye getirildi

11:30
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
Süleymancılar soruşturmasında kayyum atanan gıda devi için yeni karar
11:05
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu Yeni TCK’nın mimarı için adli kontrol
Gözaltına alınması çok konuşulmuştu! Yeni TCK'nın mimarı için adli kontrol
10:40
Özlem Gültekin’in şüpheli ölümü araştırılıyor Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
Özlem Gültekin'in şüpheli ölümü araştırılıyor! Ailesi ve Erhan Çelik sessizliğini bozdu
10:09
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
Süleymancıların lideri Alihan Kuriş tutuklandı
09:11
Bakan Memişoğlu ’en büyük tehdidi’ açıkladı: Ölümlerin yüzde 50’sinden o sorumlu
Bakan Memişoğlu 'en büyük tehdidi' açıkladı: Ölümlerin yüzde 50'sinden o sorumlu!
08:53
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi Ukrayna’nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
Savaşta tansiyon yeniden yükseldi! Ukrayna'nın başkenti balistik füzelerin hedefi oldu
08:38
Selahattin Demirtaş’tan cezaevinden kritik mesaj
Selahattin Demirtaş'tan cezaevinden kritik mesaj
08:20
Ön otopsi raporu çıktı İşte Eren Kaşıkçı’nın ölüm nedeni
Ön otopsi raporu çıktı! İşte Eren Kaşıkçı'nın ölüm nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2026 14:16:46. #7.13#
SON DAKİKA: Çin'de Demiryolu Seyahati Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.