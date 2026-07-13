Çin\'de Demiryolu Seyahatlerinde Rekor

1. ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

2. Tren istasyonundan görüntüler

Çin'de 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 2,3 milyardan fazla demiryolu seyahati gerçekleştirildi. Bu, ülke genelindeki yolcu seyahatleri sayısında rekor anlamına geliyor.

ANONS (Türkçe): ZHOU YANG, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:

Çin'de 2026 yılının ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 2,3 milyardan fazla demiryolu seyahati gerçekleştirildi. Bu, ülke genelindeki yolcu seyahatleri sayısında rekor anlamına geliyor.

Ülkenin ulusal demiryolu idaresi olan Çin Devlet Demiryolları Grubu Limited Şirketi'nin pazartesi günü açıkladığı verilere göre, altı aylık dönemde günde ortalama 11.468 yolcu treni seferi gerçekleştirildi. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8'lik bir artışı gösteriyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)