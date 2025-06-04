Çin\'de Duanwu Festivali\'nde Turizm Büyüyor

BEİJİNG, 4 Haziran (Xinhua) -- Çin'in turizm sektörü, 2025 Ejderha Teknesi Festivali (Duanwu Festivali) tatili sırasında seyahat sayısı ve turizm gelirlerinde istikrarlı bir büyüme kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın salı günü yayımladığı verilere göre, yurtiçi seyahat sayısı geçen yıla kıyasla yüzde 5,7 artarak 119 milyona ulaşırken, turizm geliri yüzde 5,9 artışla 42,73 milyar yuana (5,95 milyar ABD doları) yükseldi.