Çin\'de Elektrik Tüketimi %6,1 Arttı

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'de ekonomik faaliyetlerin önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 1,65 trilyon kilovatsaatin üzerine çıktı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin salı günü yayınladığı verilere göre, ayrıntılı analizler sonucu çeşitli sektörlerde güçlü bir büyüme olduğu kaydedildi.

Birincil sektörlerde elektrik tüketiminin yüzde 7,4 artmasıyla toplam tüketim 22,3 milyar kilovatsaate çıktı.

İkincil sektörlerde, elektrik tüketimi bir yıl öncesine göre yüzde 6,3 artışla yaklaşık 1,03 trilyon kilovatsaat olurken, üçüncül sektörlerdeki elektrik kullanımı yüzde 8,3 büyüme ile toplam 323,1 milyar kilovatsaate ulaştı.

Aynı dönemde, ülke sakinlerinin elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 281,3 milyar kilovatsaate yükseldi.