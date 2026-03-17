Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin\'de Elektrik Tüketimi %6,1 Arttı
17.03.2026 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin'in elektrik tüketimi, yılın ilk iki ayında geçen yıla göre %6,1 artarak 1,65 trilyon kWh'ye ulaştı.

BEİJİNG, 17 Mart (Xinhua) -- Çin'de ekonomik faaliyetlerin önemli göstergelerinden biri olan elektrik tüketimi, yılın ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 1,65 trilyon kilovatsaatin üzerine çıktı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi'nin salı günü yayınladığı verilere göre, ayrıntılı analizler sonucu çeşitli sektörlerde güçlü bir büyüme olduğu kaydedildi.

Birincil sektörlerde elektrik tüketiminin yüzde 7,4 artmasıyla toplam tüketim 22,3 milyar kilovatsaate çıktı.

İkincil sektörlerde, elektrik tüketimi bir yıl öncesine göre yüzde 6,3 artışla yaklaşık 1,03 trilyon kilovatsaat olurken, üçüncül sektörlerdeki elektrik kullanımı yüzde 8,3 büyüme ile toplam 323,1 milyar kilovatsaate ulaştı.

Aynı dönemde, ülke sakinlerinin elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artarak 281,3 milyar kilovatsaate yükseldi.

Kaynak: Xinhua

Ekonomi, Enerji, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 17:10:38. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.