Çin'de Elektrik Tüketimi Eylül'de %8,5 Arttı

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BEİJİNG, 19 Ekim (Xinhua) -- Çin'de ekonomik faaliyetin önemli bir göstergesi olan elektrik tüketimi Eylül ayında istikrarlı büyüme kaydetti.

Ulusal Enerji İdaresi'nin Cumartesi günü açıkladığı verilere göre, elektrik kullanımı geçen ay önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 847,5 milyar kilovat saate ulaştı.

Özellikle, birincil sanayiler tarafından tüketilen elektrik önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarken, ikincil sanayiler tarafından tüketilen elektrik ise yüzde 3,6 artış sergiledi. Üçüncül sektördeki elektrik kullanımı ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,7 artış gösterdi.

Çin'in konutlardaki elektrik kullanımı Eylül ayında 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 27,8 artarak 132,3 milyar kilovat saate ulaştı.

Verilere göre, 2024 yılının ilk dokuz ayında ülkenin elektrik tüketimi yüzde 7,9 yükselerek 7,41 trilyon kilovat saate ulaştı.