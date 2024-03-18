Çin'de emlak geliştirme yatırımları düşüş gösterdi

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BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Çin'de 2024 yılının ilk iki ayında emlak geliştirme yatırımları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalarak 1,1842 trilyon yuana (yaklaşık 167 milyar ABD doları) geriledi.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Pazartesi günü açıkladığı verilere göre söz konusu dönemde yeni inşa edilen mülk satışları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20,5 düşerek yüzölçümü bakımından 113,69 milyon metrekareye gerilerken, sektöre yapılan yatırımlarda düşüş eğilimi devam etti.

Verilere göre yeni inşa edilen mülk satışları değer bakımından bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,3 azalarak 1,0566 trilyon yuan oldu.