Çin'de En Derin Jeotermal Kuyusu Tamamlandı - Son Dakika
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Çin'de En Derin Jeotermal Kuyusu Tamamlandı

Çin'in Hainan eyaletinde bulunan Fushenre-1 adlı jeotermal kuyusunda yapılan sondaj, ülkedeki en derin jeotermal keşif kuyusu olarak tamamlandı. Sondajın başarılı olması, jeotermal enerjinin oluşum mekanizmasını ortaya çıkarırken, bölgedeki jeotermal kaynakların gelişimini ve kullanımını iyileştirmeye yardımcı olacak.

09.04.2024 17:55  Güncelleme: 17:58
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BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan ve ülkedeki en derin jeotermal keşif kuyusu olan Fushenre-1'de, yeraltında 5.200 metre derinliğe ulaşılarak sondaj tamamlandı.

Çin'in petrokimya devi Sinopec'ten Pazartesi günü yapılan açıklamada, Çin'deki en derin jeotermal arama kuyusunun kazılmasıyla bu alanda yeni bir rekorun kırıldığı kaydedildi.

Jeotermal arama kuyusunda başarıyla gerçekleştirilen sondaj, Çin'in güneyindeki jeotermal enerjinin oluşum mekanizmasını ortaya çıkarırken, bölgedeki jeotermal kaynakların büyük ölçekli gelişimini ve kullanımını iyileştirmeye de yardımcı olacak.

Sinopec'in baş jeoloğu Guo Xusheng, jeotermal enerjinin büyük rezervlere ve yaygın dağılıma sahip, istikrarlı ve düşük karbonlu bir yenilenebilir enerji türü olduğunu söyledi.

Jeotermal enerjinin gelişimini keşfetmeye odaklanan şirket, yaklaşık 100 milyon metrekarelik jeotermal ısıtma kapasitesi oluşturdu ve çok sayıda bölgesel jeotermal ısıtma projesi inşa etti.

Kaynak: Xinhua

Sinopec, Çevre, Enerji, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'de En Derin Jeotermal Kuyusu Tamamlandı - Son Dakika

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