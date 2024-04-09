BEİJİNG, 9 Nisan (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki ada eyaleti Hainan'da bulunan ve ülkedeki en derin jeotermal keşif kuyusu olan Fushenre-1'de, yeraltında 5.200 metre derinliğe ulaşılarak sondaj tamamlandı.
Çin'in petrokimya devi Sinopec'ten Pazartesi günü yapılan açıklamada, Çin'deki en derin jeotermal arama kuyusunun kazılmasıyla bu alanda yeni bir rekorun kırıldığı kaydedildi.
Jeotermal arama kuyusunda başarıyla gerçekleştirilen sondaj, Çin'in güneyindeki jeotermal enerjinin oluşum mekanizmasını ortaya çıkarırken, bölgedeki jeotermal kaynakların büyük ölçekli gelişimini ve kullanımını iyileştirmeye de yardımcı olacak.
Sinopec'in baş jeoloğu Guo Xusheng, jeotermal enerjinin büyük rezervlere ve yaygın dağılıma sahip, istikrarlı ve düşük karbonlu bir yenilenebilir enerji türü olduğunu söyledi.
Jeotermal enerjinin gelişimini keşfetmeye odaklanan şirket, yaklaşık 100 milyon metrekarelik jeotermal ısıtma kapasitesi oluşturdu ve çok sayıda bölgesel jeotermal ısıtma projesi inşa etti.
Son Dakika › Güncel › Çin'de En Derin Jeotermal Kuyusu Tamamlandı - Son Dakika
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ABD ordusunun deniz yoluyla yardım ulaştırmak için Gazze Şeridi'nin kıyısına inşa ettiği limanın 21 Nisan'da faaliyete geçmesinin beklendiğini açıkladı. Austin, liman inşasında görevli olan ABD kuvvetlerinin korunmasının Savunma Bakanlığı'nın 'bir numaralı önceliği' olduğunu belirtti.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine planladıkları kara operasyonunu dünyadaki hiçbir gücün engelleyemeyeceğini ifade etti. Netanyahu, Hamas'ın tasfiyesini tamamlayacaklarını ve Gazze'nin İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlayacaklarını belirtti.
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Gemiç mahallesi sakinleri, her bayram arifesinde mezarlıkta toplanarak hayatını kaybetmiş yakınları için dua ediyor. Mahallede yaşayanlar ve köylerinde tatilini geçiren gurbetçiler, ikindi namazında bir araya gelerek ahirete göçen yakınları için dua ediyor. İkindi namazını kıldıktan sonra mahalle mezarlığına giden vatandaşlar, cami imam hatibi tarafından okunan Kur'an-ı Kerim'i dinleyerek yakınlarının kabirlerinin başına giderek dua ediyor.
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